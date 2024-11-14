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Словакия продлила возможность получать российское ядерное топливо

Словакия продлила возможность получать российское ядерное топливо - 14.11.2024, ПРАЙМ

Словакия продлила возможность получать российское ядерное топливо

Словакия воспользовалась возможностью продления до 2030 года договора на поставку российского ядерного топлива для своих АЭС, сообщило словацкое издание Dennik... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T19:25+0300

2024-11-14T19:25+0300

2024-11-14T19:28+0300

экономика

ядерное топливо

россия

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Словакия воспользовалась возможностью продления до 2030 года договора на поставку российского ядерного топлива для своих АЭС, сообщило словацкое издание Dennik N. В июне 2019 года топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenské elektrárne подписали в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года. "Slovenské elektrárne ("Словацкие электростанции"), по словам министра Саковой (министр экономики Словакии Дениса Сакова - ред.), использовали возможность и продлили поставки от российской ТВЭЛ. Российское ядерное топливо они будут получать до 2030 года. Текущий договор был заключен до 2026 года с возможностью продления до 2030 года", - говорится в информации издания. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" в центре страны и "Богунице" на западе страны. Топливо для обеих станций поставляла Россия.

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ядерное топливо, россия