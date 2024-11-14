Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия продлила возможность получать российское ядерное топливо - 14.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241114/yat-852827533.html
Словакия продлила возможность получать российское ядерное топливо
Словакия продлила возможность получать российское ядерное топливо - 14.11.2024, ПРАЙМ
Словакия продлила возможность получать российское ядерное топливо
Словакия воспользовалась возможностью продления до 2030 года договора на поставку российского ядерного топлива для своих АЭС, сообщило словацкое издание Dennik... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T19:25+0300
2024-11-14T19:28+0300
экономика
ядерное топливо
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76282/53/762825374_0:203:2839:1799_1920x0_80_0_0_cadb00ddf07b290a6d7a960311064bfd.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Словакия воспользовалась возможностью продления до 2030 года договора на поставку российского ядерного топлива для своих АЭС, сообщило словацкое издание Dennik N. В июне 2019 года топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenské elektrárne подписали в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года. "Slovenské elektrárne ("Словацкие электростанции"), по словам министра Саковой (министр экономики Словакии Дениса Сакова - ред.), использовали возможность и продлили поставки от российской ТВЭЛ. Российское ядерное топливо они будут получать до 2030 года. Текущий договор был заключен до 2026 года с возможностью продления до 2030 года", - говорится в информации издания. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" в центре страны и "Богунице" на западе страны. Топливо для обеих станций поставляла Россия.
https://1prime.ru/20241114/neft-852822905.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76282/53/762825374_85:0:2752:2000_1920x0_80_0_0_feb3c0d03a85cd5f2b47682749673721.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ядерное топливо, россия
Экономика, ядерное топливо, РОССИЯ
19:25 14.11.2024 (обновлено: 19:28 14.11.2024)
 
Словакия продлила возможность получать российское ядерное топливо

Dennik N: Словакия продлила возможность получать ядерное топливо РФ до 2030 года

© РИА Новости . А. Соломонов | Перейти в медиабанкКонтейнеры с ядерным топливом
Контейнеры с ядерным топливом - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . А. Соломонов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Словакия воспользовалась возможностью продления до 2030 года договора на поставку российского ядерного топлива для своих АЭС, сообщило словацкое издание Dennik N.
В июне 2019 года топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenské elektrárne подписали в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года.
"Slovenské elektrárne ("Словацкие электростанции"), по словам министра Саковой (министр экономики Словакии Дениса Сакова - ред.), использовали возможность и продлили поставки от российской ТВЭЛ. Российское ядерное топливо они будут получать до 2030 года. Текущий договор был заключен до 2026 года с возможностью продления до 2030 года", - говорится в информации издания.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
В Словакии выразили желание сохранить возможность получать нефть из России
16:11
В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" в центре страны и "Богунице" на западе страны. Топливо для обеих станций поставляла Россия.
 
Экономикаядерное топливоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала