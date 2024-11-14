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Юань растет в начале торгов 14 ноября

Юань растет в начале торгов 14 ноября - 14.11.2024, ПРАЙМ

Юань растет в начале торгов 14 ноября

Курс китайской валюты в начале торговой сессии повышается до 13,61 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии повышается до 13,61 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 13,61 рубля.

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россия, биржевые торги, курсы валют