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Юань растет в начале торгов 14 ноября
Юань растет в начале торгов 14 ноября - 14.11.2024, ПРАЙМ
Юань растет в начале торгов 14 ноября
Курс китайской валюты в начале торговой сессии повышается до 13,61 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T10:07+0300
2024-11-14T10:07+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии повышается до 13,61 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 13,61 рубля.
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россия, биржевые торги, курсы валют
РОССИЯ, биржевые торги, курсы валют, USD/RUB - Курс доллара к рублю
Юань растет в начале торгов 14 ноября
Юань в начале торгов 14 ноября повышается до 13,61 рубля