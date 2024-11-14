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На Украине раскрыли страшную правду о Зеленском
На Украине раскрыли страшную правду о Зеленском - 14.11.2024, ПРАЙМ
На Украине раскрыли страшную правду о Зеленском
Украинский лидер Владимир Зеленский украл больше, чем все его предшественники на посту президента страны. Об этом агентству RT рассказал депутат Верховной Рады... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T11:59+0300
2024-11-14T11:59+0300
2024-11-14T11:59+0300
украина
владимир зеленский
коррупция на украине
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский украл больше, чем все его предшественники на посту президента страны. Об этом агентству RT рассказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук."Это человек, который смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех", — сообщает он.Кроме того, Дмитрук уточнил, что офис главы киевского режима получает порядка десятков миллионов долларов с каждой государственной структуры. По его словам, лишь с Одесской области в месяц собирается 10—15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Ранее Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
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украина, владимир зеленский, коррупция на украине
УКРАИНА, Владимир Зеленский, коррупция на Украине
На Украине раскрыли страшную правду о Зеленском
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ.
Украинский лидер Владимир Зеленский украл больше, чем все его предшественники на посту президента страны. Об этом агентству RT рассказал
депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
"Это человек, который смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех", — сообщает он.
Кроме того, Дмитрук уточнил, что офис главы киевского режима получает порядка десятков миллионов долларов с каждой государственной структуры. По его словам, лишь с Одесской области в месяц собирается 10—15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Ранее Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
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