https://1prime.ru/20241114/zelenskiy-852828312.html

Зеленскому в Финляндии вынесли приговор

Зеленскому в Финляндии вынесли приговор - 14.11.2024, ПРАЙМ

Зеленскому в Финляндии вынесли приговор

Зеленскому и его союзникам - "западным преступникам" - нужно помнить, что их время уже вышло. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Хельсинкского... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T20:14+0300

2024-11-14T20:14+0300

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политика

финляндия

владимир зеленский

экспертное мнение

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Зеленскому и его союзникам - "западным преступникам" - нужно помнить, что их время уже вышло. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Время для Вооруженных сил Украины, Зеленского и западных преступников вышло, - написал профессор. - Прокси-война на Украине стала для НАТО не чем иным, как катастрофой".При этом Малинен выразил уверенность, что решения для украинского конфликта Украине существуют, но вместе с тем он подчеркнул, не уточняя, что эти решения "нестандартные".

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финляндия, владимир зеленский, экспертное мнение