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Зеленскому в Финляндии вынесли приговор
Зеленскому в Финляндии вынесли приговор - 14.11.2024, ПРАЙМ
Зеленскому в Финляндии вынесли приговор
Зеленскому и его союзникам - "западным преступникам" - нужно помнить, что их время уже вышло. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Хельсинкского... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T20:14+0300
2024-11-14T20:14+0300
2024-11-14T20:31+0300
политика
финляндия
владимир зеленский
экспертное мнение
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Зеленскому и его союзникам - "западным преступникам" - нужно помнить, что их время уже вышло. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Время для Вооруженных сил Украины, Зеленского и западных преступников вышло, - написал профессор. - Прокси-война на Украине стала для НАТО не чем иным, как катастрофой".При этом Малинен выразил уверенность, что решения для украинского конфликта Украине существуют, но вместе с тем он подчеркнул, не уточняя, что эти решения "нестандартные".
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финляндия, владимир зеленский, экспертное мнение
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, Владимир Зеленский, экспертное мнение
Зеленскому в Финляндии вынесли приговор
Профессор Малинен: Зеленскому нужно помнить, что его время вышло
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ.
Зеленскому и его союзникам - "западным преступникам" - нужно помнить, что их время уже вышло. Такое мнение в соцсети Х
высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
"Время для Вооруженных сил Украины, Зеленского и западных преступников вышло, - написал профессор. - Прокси-война на Украине стала для НАТО не чем иным, как катастрофой".
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При этом Малинен выразил уверенность, что решения для украинского конфликта Украине существуют, но вместе с тем он подчеркнул, не уточняя, что эти решения "нестандартные".