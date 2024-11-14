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Зеленскому в Финляндии вынесли приговор - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Зеленскому в Финляндии вынесли приговор
Зеленскому в Финляндии вынесли приговор - 14.11.2024, ПРАЙМ
Зеленскому в Финляндии вынесли приговор
Зеленскому и его союзникам - "западным преступникам" - нужно помнить, что их время уже вышло. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Хельсинкского... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T20:14+0300
2024-11-14T20:31+0300
политика
финляндия
владимир зеленский
экспертное мнение
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Зеленскому и его союзникам - "западным преступникам" - нужно помнить, что их время уже вышло. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Время для Вооруженных сил Украины, Зеленского и западных преступников вышло, - написал профессор. - Прокси-война на Украине стала для НАТО не чем иным, как катастрофой".При этом Малинен выразил уверенность, что решения для украинского конфликта Украине существуют, но вместе с тем он подчеркнул, не уточняя, что эти решения "нестандартные".
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финляндия, владимир зеленский, экспертное мнение
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, Владимир Зеленский, экспертное мнение
20:14 14.11.2024 (обновлено: 20:31 14.11.2024)
 
Зеленскому в Финляндии вынесли приговор

Профессор Малинен: Зеленскому нужно помнить, что его время вышло

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Зеленскому и его союзникам - "западным преступникам" - нужно помнить, что их время уже вышло. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
"Время для Вооруженных сил Украины, Зеленского и западных преступников вышло, - написал профессор. - Прокси-война на Украине стала для НАТО не чем иным, как катастрофой".
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При этом Малинен выразил уверенность, что решения для украинского конфликта Украине существуют, но вместе с тем он подчеркнул, не уточняя, что эти решения "нестандартные".
 
ПолитикаФИНЛЯНДИЯВладимир Зеленскийэкспертное мнение
 
 
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