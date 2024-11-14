https://1prime.ru/20241114/zerno-852826647.html

Патрушев сообщил, сколько в России собрали зерна на сегодняшний день

Патрушев сообщил, сколько в России собрали зерна на сегодняшний день - 14.11.2024, ПРАЙМ

Патрушев сообщил, сколько в России собрали зерна на сегодняшний день

В России в этом году уже собрано 130 миллионов тонн зерна в весе до обработки, несмотря на сложности с погодой, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T18:43+0300

2024-11-14T18:43+0300

2024-11-14T18:44+0300

экономика

дмитрий патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/13/841471311_0:191:2720:1721_1920x0_80_0_0_745989044bd7d8aed68e2d4d35c0dcae.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В России в этом году уже собрано 130 миллионов тонн зерна в весе до обработки, несмотря на сложности с погодой, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "Вице-премьер напомнил, что несмотря на сложности с погодой, по всем основным сельхозкультурам в текущем году будет обеспечен и внутренний рынок, и экспортный потенциал. В частности, зерна на сегодняшний день собрано уже 130 миллионов тонн в весе до обработки", - сказали в аппарате. Он также напомнил, что 2023 год стал абсолютно рекордным по урожаю картофеля, тогда собрали более 8,5 миллиона тонн. Это сказалось на цене, она оказалась на грани себестоимости. В 2024 году, несмотря на непогоду, прогноз по урожаю сохраняется на уровне 7,3 миллиона тонн картофеля, что сравнимо с урожаями 2021 и 2022 годов. Цена тоже сопоставимая, добавил он. В середине октября Патрушев озвучивал прогноз по урожаю в 130 миллионов тонн зерновых, включая 83 миллиона тонн пшеницы - ранее прогноз составлял 132 миллиона тонн зерновых и 86 миллионов тонн пшеницы, однако власти понизили его в связи с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом – от засухи, а во время уборки – от обильных осадков. Позже, в ноябре, глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что в России уже собрано более 128 миллионов тонн зерна, обработано 97% посевных площадей.

https://1prime.ru/20241107/zerno-852667703.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий патрушев