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Патрушев сообщил, сколько в России собрали зерна на сегодняшний день - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Патрушев сообщил, сколько в России собрали зерна на сегодняшний день
Патрушев сообщил, сколько в России собрали зерна на сегодняшний день - 14.11.2024, ПРАЙМ
Патрушев сообщил, сколько в России собрали зерна на сегодняшний день
В России в этом году уже собрано 130 миллионов тонн зерна в весе до обработки, несмотря на сложности с погодой, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T18:43+0300
2024-11-14T18:44+0300
экономика
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В России в этом году уже собрано 130 миллионов тонн зерна в весе до обработки, несмотря на сложности с погодой, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "Вице-премьер напомнил, что несмотря на сложности с погодой, по всем основным сельхозкультурам в текущем году будет обеспечен и внутренний рынок, и экспортный потенциал. В частности, зерна на сегодняшний день собрано уже 130 миллионов тонн в весе до обработки", - сказали в аппарате. Он также напомнил, что 2023 год стал абсолютно рекордным по урожаю картофеля, тогда собрали более 8,5 миллиона тонн. Это сказалось на цене, она оказалась на грани себестоимости. В 2024 году, несмотря на непогоду, прогноз по урожаю сохраняется на уровне 7,3 миллиона тонн картофеля, что сравнимо с урожаями 2021 и 2022 годов. Цена тоже сопоставимая, добавил он. В середине октября Патрушев озвучивал прогноз по урожаю в 130 миллионов тонн зерновых, включая 83 миллиона тонн пшеницы - ранее прогноз составлял 132 миллиона тонн зерновых и 86 миллионов тонн пшеницы, однако власти понизили его в связи с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом – от засухи, а во время уборки – от обильных осадков. Позже, в ноябре, глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что в России уже собрано более 128 миллионов тонн зерна, обработано 97% посевных площадей.
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дмитрий патрушев
Экономика, Дмитрий Патрушев
18:43 14.11.2024 (обновлено: 18:44 14.11.2024)
 
Патрушев сообщил, сколько в России собрали зерна на сегодняшний день

Патрушев: в России уже собрано 130 млн тонн зерна в весе до обработки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В России в этом году уже собрано 130 миллионов тонн зерна в весе до обработки, несмотря на сложности с погодой, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
"Вице-премьер напомнил, что несмотря на сложности с погодой, по всем основным сельхозкультурам в текущем году будет обеспечен и внутренний рынок, и экспортный потенциал. В частности, зерна на сегодняшний день собрано уже 130 миллионов тонн в весе до обработки", - сказали в аппарате.
Он также напомнил, что 2023 год стал абсолютно рекордным по урожаю картофеля, тогда собрали более 8,5 миллиона тонн. Это сказалось на цене, она оказалась на грани себестоимости. В 2024 году, несмотря на непогоду, прогноз по урожаю сохраняется на уровне 7,3 миллиона тонн картофеля, что сравнимо с урожаями 2021 и 2022 годов. Цена тоже сопоставимая, добавил он.
В середине октября Патрушев озвучивал прогноз по урожаю в 130 миллионов тонн зерновых, включая 83 миллиона тонн пшеницы - ранее прогноз составлял 132 миллиона тонн зерновых и 86 миллионов тонн пшеницы, однако власти понизили его в связи с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом – от засухи, а во время уборки – от обильных осадков.
Колосья пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон
7 ноября, 15:30
Позже, в ноябре, глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что в России уже собрано более 128 миллионов тонн зерна, обработано 97% посевных площадей.
 
ЭкономикаДмитрий Патрушев
 
 
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