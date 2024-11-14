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Золото продолжает дешеветь
Золото продолжает дешеветь - 14.11.2024, ПРАЙМ
Золото продолжает дешеветь
Стоимость золота сокращается в четверг, демонстрирует снижение пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T18:33+0300
2024-11-14T18:33+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота сокращается в четверг, демонстрирует снижение пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 12,3 доллара, или на 0,46%, до 2 574,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,76%, до 30,43 доллара за унцию. За предыдущие четыре торговых дня золото подешевело на 4,4%. Позднее в четверг инвесторы будут оценивать комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которые могут повлиять на ожидания рынков относительно дальнейших действий регулятора, а также на динамику стоимости золота. По данным CME Group, 79% аналитиков ждут на следующем заседании в декабре третьего снижения ставки ФРС подряд - до 4,25-4,5% с текущего уровня в 4,5-4,75% годовых.
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золото, цена
Золото продолжает дешеветь
Биржа Comex: золото дешевеет пятый день подряд
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота сокращается в четверг, демонстрирует снижение пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 12,3 доллара, или на 0,46%, до 2 574,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,76%, до 30,43 доллара за унцию.
За предыдущие четыре торговых дня золото подешевело на 4,4%.
Позднее в четверг инвесторы будут оценивать комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которые могут повлиять на ожидания рынков относительно дальнейших действий регулятора, а также на динамику стоимости золота.
ФТС зафиксировала значительный рост нелегального вывоза золота из России
По данным CME Group, 79% аналитиков ждут на следующем заседании в декабре третьего снижения ставки ФРС подряд - до 4,25-4,5% с текущего уровня в 4,5-4,75% годовых.