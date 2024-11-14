https://1prime.ru/20241114/zoloto-852826499.html

Золото продолжает дешеветь

Золото продолжает дешеветь - 14.11.2024, ПРАЙМ

Золото продолжает дешеветь

Стоимость золота сокращается в четверг, демонстрирует снижение пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T18:33+0300

2024-11-14T18:33+0300

2024-11-14T18:33+0300

экономика

золото

цена

https://cdnn.1prime.ru/img/83343/79/833437993_0:196:2297:1488_1920x0_80_0_0_cfc096493f4df8a987fc8d5056e8b637.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота сокращается в четверг, демонстрирует снижение пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 12,3 доллара, или на 0,46%, до 2 574,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,76%, до 30,43 доллара за унцию. За предыдущие четыре торговых дня золото подешевело на 4,4%. Позднее в четверг инвесторы будут оценивать комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которые могут повлиять на ожидания рынков относительно дальнейших действий регулятора, а также на динамику стоимости золота. По данным CME Group, 79% аналитиков ждут на следующем заседании в декабре третьего снижения ставки ФРС подряд - до 4,25-4,5% с текущего уровня в 4,5-4,75% годовых.

https://1prime.ru/20241113/fts-852785550.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, цена