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Золото продолжает дешеветь - 14.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241114/zoloto-852826499.html
Золото продолжает дешеветь
Золото продолжает дешеветь - 14.11.2024, ПРАЙМ
Золото продолжает дешеветь
Стоимость золота сокращается в четверг, демонстрирует снижение пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T18:33+0300
2024-11-14T18:33+0300
экономика
золото
цена
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота сокращается в четверг, демонстрирует снижение пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 12,3 доллара, или на 0,46%, до 2 574,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,76%, до 30,43 доллара за унцию. За предыдущие четыре торговых дня золото подешевело на 4,4%. Позднее в четверг инвесторы будут оценивать комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которые могут повлиять на ожидания рынков относительно дальнейших действий регулятора, а также на динамику стоимости золота. По данным CME Group, 79% аналитиков ждут на следующем заседании в декабре третьего снижения ставки ФРС подряд - до 4,25-4,5% с текущего уровня в 4,5-4,75% годовых.
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золото, цена
Экономика, золото, цена
18:33 14.11.2024
 
Золото продолжает дешеветь

Биржа Comex: золото дешевеет пятый день подряд

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков.
Производство золотых слитков. - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота сокращается в четверг, демонстрирует снижение пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 12,3 доллара, или на 0,46%, до 2 574,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,76%, до 30,43 доллара за унцию.
За предыдущие четыре торговых дня золото подешевело на 4,4%.
Позднее в четверг инвесторы будут оценивать комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которые могут повлиять на ожидания рынков относительно дальнейших действий регулятора, а также на динамику стоимости золота.
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Вчера, 11:25
По данным CME Group, 79% аналитиков ждут на следующем заседании в декабре третьего снижения ставки ФРС подряд - до 4,25-4,5% с текущего уровня в 4,5-4,75% годовых.
 
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