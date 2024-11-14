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Эксперт объяснил, когда начнет дорожать золото

Эксперт объяснил, когда начнет дорожать золото - 14.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, когда начнет дорожать золото

Рост цен на золото начнется после охлаждения интереса к криптовалютам, инвесторы вернутся к осторожной стратегии вложений примерно в декабре, сообщил РИА... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T21:24+0300

2024-11-14T21:24+0300

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золото

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Рост цен на золото начнется после охлаждения интереса к криптовалютам, инвесторы вернутся к осторожной стратегии вложений примерно в декабре, сообщил РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. Ранее в четверг цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,46%, до 2 574,2 доллара за тройскую унцию, демонстрируя снижение пятую торговую сессию подряд. В среду стоимость биткоина вновь обновила исторические максимумы и поднялась выше 93 тысяч долларов, следует из данных торгов. "Снижение стоимости золота вероятно связано, помимо укрепления доллара, с ажиотажем вокруг биткоина, куда перетекают средства из облигаций и золота после заявлений Трампа о перспективах криптовалюты. Как только волна спекуляций в криптовалютах прекратится, инвесторы вернутся к осторожной стратегии вложений, в частности в золото", - сказал эксперт. "Ближе к началу декабря вероятно охлаждение интереса к криптовалюте и восстановление утраченных позиций золота",- уточнил он. По мнению Худалова, до конца года цена на драгоценный металл останется на уровне 2600 долларов за тройскую унцию и выше. Ранее газета Politico сообщила, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и активная поддержка криптовалютного лобби могут привести к значительным изменениям в регулировании цифровых активов в США. Согласно ее данным, новый срок Трампа может стать первым президентским циклом, в котором криптоиндустрия получит открытое одобрение на высшем уровне. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

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золото, подорожание, прогноз