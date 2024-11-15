https://1prime.ru/20241115/abkhaziya-852842030.html

В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента

В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента - 15.11.2024, ПРАЙМ

В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента

Столкновения между протестующими и силовиками начались у здания парламента Абхазии, об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T12:49+0300

2024-11-15T12:49+0300

2024-11-15T13:02+0300

происшествия

абхазия

протесты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852843141_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ba056ddccde87a6848fcaf3de1418b32.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Столкновения между протестующими и силовиками начались у здания парламента Абхазии, об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что протестующие при помощи грузовика выломали часть ограждения и смогли прорваться на территорию перед зданием. Тем не менее, здание парламента оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.При этом само здание высшего законодательного органа оцеплено силовиками.Ранее члены парламента отменили запланированное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызвало бурную реакцию со стороны абхазской оппозиции.

https://1prime.ru/20241102/nalogooblozhenie-852561904.html

абхазия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

абхазия, протесты