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В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента - 15.11.2024, ПРАЙМ
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В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента - 15.11.2024, ПРАЙМ
В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
Столкновения между протестующими и силовиками начались у здания парламента Абхазии, об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T12:49+0300
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происшествия
абхазия
протесты
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Столкновения между протестующими и силовиками начались у здания парламента Абхазии, об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что протестующие при помощи грузовика выломали часть ограждения и смогли прорваться на территорию перед зданием. Тем не менее, здание парламента оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.При этом само здание высшего законодательного органа оцеплено силовиками.Ранее члены парламента отменили запланированное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызвало бурную реакцию со стороны абхазской оппозиции.
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абхазия, протесты
Происшествия, АБХАЗИЯ, протесты
12:49 15.11.2024 (обновлено: 13:02 15.11.2024)
 
В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента

В Абхазии участники акции протеста прорвались на территорию парламента

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии
Обстановка у парламента Абхазии - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Столкновения между протестующими и силовиками начались у здания парламента Абхазии, об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что протестующие при помощи грузовика выломали часть ограждения и смогли прорваться на территорию перед зданием. Тем не менее, здание парламента оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.
При этом само здание высшего законодательного органа оцеплено силовиками.
Ранее члены парламента отменили запланированное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызвало бурную реакцию со стороны абхазской оппозиции.
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