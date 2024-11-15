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В Абхазии участники протестов прорвались в здание парламента
В Абхазии участники протестов прорвались в здание парламента - 15.11.2024, ПРАЙМ
В Абхазии участники протестов прорвались в здание парламента
Протестующие в Абхазии сломали решетки на окне здания парламента, через него прорвались внутрь, сообщает корреспондент агентства РИА Новости. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T15:20+0300
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2024-11-15T15:20+0300
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СУХУМ, 15 ноя - ПРАЙМ. Протестующие в Абхазии сломали решетки на окне здания парламента, через него прорвались внутрь, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, распилив ее предварительно болгаркой.СМИ сообщали, что парламент отменил рассмотрение межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, что вызвало негативную реакцию абхазской оппозиции. Протестующие отказались расходиться, несмотря на перенос рассмотрения вопроса на следующую неделю.Подписанное соглашение позволяет российским компаниям осуществлять инвестиционные проекты в Абхазии, так как республика не может самостоятельно найти средства на восстановление своей экономики.
https://1prime.ru/20241115/protesty-852845712.html
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абхазия
В Абхазии участники протестов прорвались в здание парламента
Участники протеста в Сухуме штурмуют здание парламента Абхазии и проникают вовнутрь
СУХУМ, 15 ноя - ПРАЙМ. Протестующие в Абхазии сломали решетки на окне здания парламента, через него прорвались внутрь, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, распилив ее предварительно болгаркой.
СМИ сообщали, что парламент отменил рассмотрение межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, что вызвало негативную реакцию абхазской оппозиции. Протестующие отказались расходиться, несмотря на перенос рассмотрения вопроса на следующую неделю.
Подписанное соглашение позволяет российским компаниям осуществлять инвестиционные проекты в Абхазии, так как республика не может самостоятельно найти средства на восстановление своей экономики.
В Сухуме протестующие протаранили ворота администрации президента