https://1prime.ru/20241115/abkhaziya-852848187.html

В Абхазии участники протестов прорвались в здание парламента

В Абхазии участники протестов прорвались в здание парламента - 15.11.2024, ПРАЙМ

В Абхазии участники протестов прорвались в здание парламента

Протестующие в Абхазии сломали решетки на окне здания парламента, через него прорвались внутрь, сообщает корреспондент агентства РИА Новости. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T15:20+0300

2024-11-15T15:20+0300

2024-11-15T15:20+0300

происшествия

абхазия

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СУХУМ, 15 ноя - ПРАЙМ. Протестующие в Абхазии сломали решетки на окне здания парламента, через него прорвались внутрь, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, распилив ее предварительно болгаркой.СМИ сообщали, что парламент отменил рассмотрение межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, что вызвало негативную реакцию абхазской оппозиции. Протестующие отказались расходиться, несмотря на перенос рассмотрения вопроса на следующую неделю.Подписанное соглашение позволяет российским компаниям осуществлять инвестиционные проекты в Абхазии, так как республика не может самостоятельно найти средства на восстановление своей экономики.

https://1prime.ru/20241115/protesty-852845712.html

абхазия

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абхазия