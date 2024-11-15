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Власти Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Власти Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией
Власти Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией - 15.11.2024, ПРАЙМ
Власти Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией
Администрация главы Абхазии готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с Россией о инвестициях с целью стабилизации ситуации в стране. Об... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T15:35+0300
2024-11-15T15:39+0300
политика
абхазия
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СУХУМ, 15 ноя - ПРАЙМ. Администрация главы Абхазии готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с Россией о инвестициях с целью стабилизации ситуации в стране. Об этом заявила пресс-служба президента республики."В настоящее время администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия". Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике", - сказано в сообщении.Оппозиция в Абхазии организовала акции протеста из-за опасений относительно ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Она считает, что это приведет к росту цен на жилье из-за строительства апартаментов российскими компаниями, а также создаст экономические риски и окажет негативное влияние на малый и средний бизнес.Депутат Государственной Думы Константин Затулин считает, что разрешение россиянам покупать недвижимость в Абхазии является актом справедливости, учитывая, что большинство жителей Абхазии имеют российское гражданство и такие же права в России.Протестующие требуют снять вопрос о ратификации инвестиционного соглашения или отложить его до президентских выборов, которые должны состояться весной.
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абхазия
Политика, АБХАЗИЯ
15:35 15.11.2024 (обновлено: 15:39 15.11.2024)
 
Власти Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией

Власти Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения об инвестициях

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии
Обстановка у парламента Абхазии - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
Обстановка у парламента Абхазии
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СУХУМ, 15 ноя - ПРАЙМ. Администрация главы Абхазии готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с Россией о инвестициях с целью стабилизации ситуации в стране. Об этом заявила пресс-служба президента республики.
"В настоящее время администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия". Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике", - сказано в сообщении.
Оппозиция в Абхазии организовала акции протеста из-за опасений относительно ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Она считает, что это приведет к росту цен на жилье из-за строительства апартаментов российскими компаниями, а также создаст экономические риски и окажет негативное влияние на малый и средний бизнес.
Депутат Государственной Думы Константин Затулин считает, что разрешение россиянам покупать недвижимость в Абхазии является актом справедливости, учитывая, что большинство жителей Абхазии имеют российское гражданство и такие же права в России.
Протестующие требуют снять вопрос о ратификации инвестиционного соглашения или отложить его до президентских выборов, которые должны состояться весной.
Обстановка у парламента Абхазии - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
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