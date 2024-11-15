https://1prime.ru/20241115/abkhaziya-852849152.html

Власти Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией

Власти Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией - 15.11.2024, ПРАЙМ

Власти Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией

Администрация главы Абхазии готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с Россией о инвестициях с целью стабилизации ситуации в стране. Об... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T15:35+0300

2024-11-15T15:35+0300

2024-11-15T15:39+0300

политика

абхазия

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СУХУМ, 15 ноя - ПРАЙМ. Администрация главы Абхазии готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с Россией о инвестициях с целью стабилизации ситуации в стране. Об этом заявила пресс-служба президента республики."В настоящее время администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия". Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике", - сказано в сообщении.Оппозиция в Абхазии организовала акции протеста из-за опасений относительно ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Она считает, что это приведет к росту цен на жилье из-за строительства апартаментов российскими компаниями, а также создаст экономические риски и окажет негативное влияние на малый и средний бизнес.Депутат Государственной Думы Константин Затулин считает, что разрешение россиянам покупать недвижимость в Абхазии является актом справедливости, учитывая, что большинство жителей Абхазии имеют российское гражданство и такие же права в России.Протестующие требуют снять вопрос о ратификации инвестиционного соглашения или отложить его до президентских выборов, которые должны состояться весной.

https://1prime.ru/20241115/abkhaziya-852848187.html

абхазия

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абхазия