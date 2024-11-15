Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Абхазии отреагировал на предложение оппозиции об отставке - 15.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241115/abkhaziya-852857006.html
Президент Абхазии отреагировал на предложение оппозиции об отставке
Президент Абхазии отреагировал на предложение оппозиции об отставке - 15.11.2024, ПРАЙМ
Президент Абхазии отреагировал на предложение оппозиции об отставке
Оппозиция Абхазии предложила в качестве выхода из кризиса стать и.о. президента премьеру или спикеру парламента. После требования абхазской оппозиции об... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T19:33+0300
2024-11-15T19:33+0300
политика
абхазия
отставка
https://cdnn.1prime.ru/img/78567/09/785670903_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8428a46075cb890d35e97a862e1dcca.jpg
МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Оппозиция Абхазии предложила в качестве выхода из кризиса стать и.о. президента премьеру или спикеру парламента. После требования абхазской оппозиции об отставке президент республики Аслан Бжания попросил время подумать. Об этом рассказал представитель координационного штаба оппозиционного движения Эшсоу Какалия. В пятницу оппозиционные силы вышли в столице республике Сухуме на протест, выступая против ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерации, и взяли под контроль здания администрации президента республики и парламента. Позже представители оппозиции заявили, что создали координационный совет для выхода из политического кризиса."К президенту была отправлена делегация во главе со спикером парламента Лашей Ашубой. Ему было предложено уйти в отставку. Глава государства просил время подумать", - заявил Какалия.Ранее президентская пресс-служба сделала заявление о том, что администрация президента республики для стабилизации ситуации в стране работает над документом об отзыве из парламента ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерацией.
https://1prime.ru/20241115/abkhaziya-852849152.html
абхазия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78567/09/785670903_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_bc29273e74be59202470880b1b5f3c62.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
абхазия, отставка
Политика, АБХАЗИЯ, отставка
19:33 15.11.2024
 
Президент Абхазии отреагировал на предложение оппозиции об отставке

Оппозиция: глава Абхазии попросил время подумать над предложением об отставке

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Оппозиция Абхазии предложила в качестве выхода из кризиса стать и.о. президента премьеру или спикеру парламента. После требования абхазской оппозиции об отставке президент республики Аслан Бжания попросил время подумать. Об этом рассказал представитель координационного штаба оппозиционного движения Эшсоу Какалия.
В пятницу оппозиционные силы вышли в столице республике Сухуме на протест, выступая против ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерации, и взяли под контроль здания администрации президента республики и парламента. Позже представители оппозиции заявили, что создали координационный совет для выхода из политического кризиса.
"К президенту была отправлена делегация во главе со спикером парламента Лашей Ашубой. Ему было предложено уйти в отставку. Глава государства просил время подумать", - заявил Какалия.
Обстановка у парламента Абхазии - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
Власти Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией
15:35
Ранее президентская пресс-служба сделала заявление о том, что администрация президента республики для стабилизации ситуации в стране работает над документом об отзыве из парламента ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерацией.
 
ПолитикаАБХАЗИЯотставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала