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Президент Абхазии отреагировал на предложение оппозиции об отставке
Президент Абхазии отреагировал на предложение оппозиции об отставке - 15.11.2024, ПРАЙМ
Президент Абхазии отреагировал на предложение оппозиции об отставке
Оппозиция Абхазии предложила в качестве выхода из кризиса стать и.о. президента премьеру или спикеру парламента. После требования абхазской оппозиции об... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T19:33+0300
2024-11-15T19:33+0300
2024-11-15T19:33+0300
политика
абхазия
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МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Оппозиция Абхазии предложила в качестве выхода из кризиса стать и.о. президента премьеру или спикеру парламента. После требования абхазской оппозиции об отставке президент республики Аслан Бжания попросил время подумать. Об этом рассказал представитель координационного штаба оппозиционного движения Эшсоу Какалия. В пятницу оппозиционные силы вышли в столице республике Сухуме на протест, выступая против ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерации, и взяли под контроль здания администрации президента республики и парламента. Позже представители оппозиции заявили, что создали координационный совет для выхода из политического кризиса."К президенту была отправлена делегация во главе со спикером парламента Лашей Ашубой. Ему было предложено уйти в отставку. Глава государства просил время подумать", - заявил Какалия.Ранее президентская пресс-служба сделала заявление о том, что администрация президента республики для стабилизации ситуации в стране работает над документом об отзыве из парламента ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерацией.
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абхазия, отставка
Политика, АБХАЗИЯ, отставка
Президент Абхазии отреагировал на предложение оппозиции об отставке
Оппозиция: глава Абхазии попросил время подумать над предложением об отставке
МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Оппозиция Абхазии предложила в качестве выхода из кризиса стать и.о. президента премьеру или спикеру парламента. После требования абхазской оппозиции об отставке президент республики Аслан Бжания попросил время подумать. Об этом рассказал представитель координационного штаба оппозиционного движения Эшсоу Какалия.
В пятницу оппозиционные силы вышли в столице республике Сухуме на протест, выступая против ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерации, и взяли под контроль здания администрации президента республики и парламента. Позже представители оппозиции заявили, что создали координационный совет для выхода из политического кризиса.
"К президенту была отправлена делегация во главе со спикером парламента Лашей Ашубой. Ему было предложено уйти в отставку. Глава государства просил время подумать", - заявил Какалия.
Власти Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией
Ранее президентская пресс-служба сделала заявление о том, что администрация президента республики для стабилизации ситуации в стране работает над документом об отзыве из парламента ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерацией.