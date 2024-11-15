https://1prime.ru/20241115/abkhaziya-852857006.html

Президент Абхазии отреагировал на предложение оппозиции об отставке

Президент Абхазии отреагировал на предложение оппозиции об отставке - 15.11.2024, ПРАЙМ

Президент Абхазии отреагировал на предложение оппозиции об отставке

Оппозиция Абхазии предложила в качестве выхода из кризиса стать и.о. президента премьеру или спикеру парламента. После требования абхазской оппозиции об... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T19:33+0300

2024-11-15T19:33+0300

2024-11-15T19:33+0300

политика

абхазия

отставка

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МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Оппозиция Абхазии предложила в качестве выхода из кризиса стать и.о. президента премьеру или спикеру парламента. После требования абхазской оппозиции об отставке президент республики Аслан Бжания попросил время подумать. Об этом рассказал представитель координационного штаба оппозиционного движения Эшсоу Какалия. В пятницу оппозиционные силы вышли в столице республике Сухуме на протест, выступая против ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерации, и взяли под контроль здания администрации президента республики и парламента. Позже представители оппозиции заявили, что создали координационный совет для выхода из политического кризиса."К президенту была отправлена делегация во главе со спикером парламента Лашей Ашубой. Ему было предложено уйти в отставку. Глава государства просил время подумать", - заявил Какалия.Ранее президентская пресс-служба сделала заявление о том, что администрация президента республики для стабилизации ситуации в стране работает над документом об отзыве из парламента ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерацией.

https://1prime.ru/20241115/abkhaziya-852849152.html

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абхазия, отставка