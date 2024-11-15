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"Буду работать". Президент Абхазии отказался уходить в отставку

"Буду работать". Президент Абхазии отказался уходить в отставку - 15.11.2024, ПРАЙМ

"Буду работать". Президент Абхазии отказался уходить в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил об отказе уйти в отставку, отметив, что он, вице-президент и члены правительства продолжат дальнейшую работу. Видео с его... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T21:59+0300

2024-11-15T21:59+0300

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политика

абхазия

президент

оппозиция

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СУХУМ, 15 ноя - ПРАЙМ. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил об отказе уйти в отставку, отметив, что он, вице-президент и члены правительства продолжат дальнейшую работу. Видео с его заявлением публикуют местные СМИ.В частности, Бжания заявил: "Руководство Абхазии, президент Абхазии, вице-президент Абхазии, премьер-министр и члены правительства находятся на местах в Абхазии и будут находиться на местах и будут работать дальше".Он также призвал граждан республики не поддаваться на провокации и подчеркнул, что власти республики предпримут усилия для ликвидации пятничных событий. В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока парламент не проголосует против ратификации. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики. В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.

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абхазия, президент, оппозиция