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"Аэрофлот" намерен снова увеличить зарплаты бортпроводников в 2025 году - 15.11.2024, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" намерен снова увеличить зарплаты бортпроводников в 2025 году
"Аэрофлот" намерен снова увеличить зарплаты бортпроводников в 2025 году - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" намерен снова увеличить зарплаты бортпроводников в 2025 году
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 марта 2025 года увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% и пересмотрит систему оплаты труда, сообщил | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T17:00+0300
2024-11-15T17:00+0300
россия
аэрофлот
повышение зарплаты
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 марта 2025 года увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% и пересмотрит систему оплаты труда, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" повысит заработную плату бортпроводников. С 1 марта 2025 года зарплаты бортпроводников будут увеличены в среднем на 30%. При этом система оплаты труда будет пересмотрена. Это включает в себя увеличение базовых окладов, повышение ставок за количество выполненных рейсов (или "налет"), а также внедрение дополнительных доплат за повышение производительности труда", - говорится в сообщении. Расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит при налете 60 часов в месяц: для бортпроводников - 138 тысяч рублей, для бортпроводников, выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 178 тысяч рублей. При налете 65 часов в месяц у обычных бортпроводников будет 151 тысяча рублей, у выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 194 тысячи. При налете 85 часов в месяц - 185 тысяч и 242 тысячи рублей соответственно.
https://1prime.ru/20241031/aeroflot-852527892.html
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россия, аэрофлот, повышение зарплаты
РОССИЯ, Аэрофлот, повышение зарплаты
17:00 15.11.2024
 
"Аэрофлот" намерен снова увеличить зарплаты бортпроводников в 2025 году

"Аэрофлот" с марта 2025 года увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%

© Фото : Public domain/Airman 1st Class Jacob WrightsmanВоенно-морской самолет P8-A Poseidon с военно-морской авиабазы ​​Джексонвилл
Военно-морской самолет P8-A Poseidon с военно-морской авиабазы ​​Джексонвилл - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© Фото : Public domain/Airman 1st Class Jacob Wrightsman
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 марта 2025 года увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% и пересмотрит систему оплаты труда, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" повысит заработную плату бортпроводников. С 1 марта 2025 года зарплаты бортпроводников будут увеличены в среднем на 30%. При этом система оплаты труда будет пересмотрена. Это включает в себя увеличение базовых окладов, повышение ставок за количество выполненных рейсов (или "налет"), а также внедрение дополнительных доплат за повышение производительности труда", - говорится в сообщении.
Расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит при налете 60 часов в месяц: для бортпроводников - 138 тысяч рублей, для бортпроводников, выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 178 тысяч рублей.
При налете 65 часов в месяц у обычных бортпроводников будет 151 тысяча рублей, у выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 194 тысячи. При налете 85 часов в месяц - 185 тысяч и 242 тысячи рублей соответственно.
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
"Аэрофлот" в среднем почти на треть повысил зарплаты пилотам
31 октября, 14:17
 
РОССИЯАэрофлотповышение зарплаты
 
 
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