https://1prime.ru/20241115/aeroflot-852852391.html

"Аэрофлот" намерен снова увеличить зарплаты бортпроводников в 2025 году

"Аэрофлот" намерен снова увеличить зарплаты бортпроводников в 2025 году - 15.11.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" намерен снова увеличить зарплаты бортпроводников в 2025 году

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 марта 2025 года увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% и пересмотрит систему оплаты труда, сообщил | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T17:00+0300

2024-11-15T17:00+0300

2024-11-15T17:00+0300

россия

аэрофлот

повышение зарплаты

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 марта 2025 года увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% и пересмотрит систему оплаты труда, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" повысит заработную плату бортпроводников. С 1 марта 2025 года зарплаты бортпроводников будут увеличены в среднем на 30%. При этом система оплаты труда будет пересмотрена. Это включает в себя увеличение базовых окладов, повышение ставок за количество выполненных рейсов (или "налет"), а также внедрение дополнительных доплат за повышение производительности труда", - говорится в сообщении. Расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит при налете 60 часов в месяц: для бортпроводников - 138 тысяч рублей, для бортпроводников, выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 178 тысяч рублей. При налете 65 часов в месяц у обычных бортпроводников будет 151 тысяча рублей, у выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 194 тысячи. При налете 85 часов в месяц - 185 тысяч и 242 тысячи рублей соответственно.

https://1prime.ru/20241031/aeroflot-852527892.html

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россия, аэрофлот, повышение зарплаты