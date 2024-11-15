https://1prime.ru/20241115/aeroflot-852852391.html
"Аэрофлот" намерен снова увеличить зарплаты бортпроводников в 2025 году
"Аэрофлот" намерен снова увеличить зарплаты бортпроводников в 2025 году - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" намерен снова увеличить зарплаты бортпроводников в 2025 году
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 марта 2025 года увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% и пересмотрит систему оплаты труда, сообщил | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T17:00+0300
2024-11-15T17:00+0300
2024-11-15T17:00+0300
россия
аэрофлот
повышение зарплаты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852842988_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4b379e3f2b121db36a1ab75dd9a5756f.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 марта 2025 года увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% и пересмотрит систему оплаты труда, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" повысит заработную плату бортпроводников. С 1 марта 2025 года зарплаты бортпроводников будут увеличены в среднем на 30%. При этом система оплаты труда будет пересмотрена. Это включает в себя увеличение базовых окладов, повышение ставок за количество выполненных рейсов (или "налет"), а также внедрение дополнительных доплат за повышение производительности труда", - говорится в сообщении. Расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит при налете 60 часов в месяц: для бортпроводников - 138 тысяч рублей, для бортпроводников, выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 178 тысяч рублей. При налете 65 часов в месяц у обычных бортпроводников будет 151 тысяча рублей, у выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 194 тысячи. При налете 85 часов в месяц - 185 тысяч и 242 тысячи рублей соответственно.
https://1prime.ru/20241031/aeroflot-852527892.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852842988_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_f38e57fd5c44c44d570716a5ff1ef1a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот, повышение зарплаты
РОССИЯ, Аэрофлот, повышение зарплаты
"Аэрофлот" намерен снова увеличить зарплаты бортпроводников в 2025 году
"Аэрофлот" с марта 2025 года увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 марта 2025 года увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% и пересмотрит систему оплаты труда, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" повысит заработную плату бортпроводников. С 1 марта 2025 года зарплаты бортпроводников будут увеличены в среднем на 30%. При этом система оплаты труда будет пересмотрена. Это включает в себя увеличение базовых окладов, повышение ставок за количество выполненных рейсов (или "налет"), а также внедрение дополнительных доплат за повышение производительности труда", - говорится в сообщении.
Расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит при налете 60 часов в месяц: для бортпроводников - 138 тысяч рублей, для бортпроводников, выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 178 тысяч рублей.
При налете 65 часов в месяц у обычных бортпроводников будет 151 тысяча рублей, у выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 194 тысячи. При налете 85 часов в месяц - 185 тысяч и 242 тысячи рублей соответственно.
"Аэрофлот" в среднем почти на треть повысил зарплаты пилотам