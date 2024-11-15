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Альфа-банк оценил совокупный объем размещений ЦФА на платформе "А-Токен"

Альфа-банк оценил совокупный объем размещений ЦФА на платформе "А-Токен" - 15.11.2024, ПРАЙМ

Альфа-банк оценил совокупный объем размещений ЦФА на платформе "А-Токен"

Совокупный объем размещения цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе Альфа-банка "А-Токен" достиг 200 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T13:02+0300

2024-11-15T13:02+0300

2024-11-15T13:02+0300

экономика

альфа-банк

цфа

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Совокупный объем размещения цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе Альфа-банка "А-Токен" достиг 200 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Альфа-банк был включен в реестр операторов информационных систем 2 февраля прошлого года, зарегистрировав собственную платформу "А-Токен", напоминается в пресс-релизе. "Результаты десяти месяцев 2024 года в пять раз превышают достижения всего 2023 года. С момента запуска "А-Токена" было реализовано более 500 сделок, а совокупный объем размещений ЦФА на платформе достиг 200 миллиардов рублей", - отмечается там же. На платформе было реализовано более десятка уникальных выпусков, в том числе индексный ЦФА с базисным активом в иностранной валюте, ЦФА на золотые слитки, ЦФА на БПИФ, специальные выпуски цифровых обязательств для мотивации сотрудников, добавляется в пресс-релизе. ЦФА представляют собой цифровые права, включая денежные требования, в основе которых лежит технология распределенных реестров (блокчейн).

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альфа-банк, цфа