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Раскрыто, когда начнутся выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, когда начнутся выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии
Раскрыто, когда начнутся выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии - 15.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, когда начнутся выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам Банка Корпоративного Финансирования (БКФ), у которого в пятницу ЦБ РФ отозвал лицензию, не... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T09:22+0300
2024-11-15T09:22+0300
россия
асв
бкф
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам Банка Корпоративного Финансирования (БКФ), у которого в пятницу ЦБ РФ отозвал лицензию, не позднее 29 ноября 2024 года, сообщает АСВ. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о наступлении 15 ноября 2024 года страхового случая у Общества с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования" (г. Москва)", - говорится в сообщении агентства. "ООО "Банк БКФ" - участник системы обязательного страхования вкладов (№ 907 по реестру), и его вкладчики в соответствии с 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" имеют право на получение возмещения по вкладам (счетам). Агентство начнет выплаты не позднее 29 ноября 2024 года", - сообщает АСВ.
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россия, асв, бкф
РОССИЯ, АСВ, БКФ
09:22 15.11.2024
 
Раскрыто, когда начнутся выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии

АСВ начнет выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии не позднее 29 ноября

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Агентства по страхованию вкладов.
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов. - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам Банка Корпоративного Финансирования (БКФ), у которого в пятницу ЦБ РФ отозвал лицензию, не позднее 29 ноября 2024 года, сообщает АСВ.
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о наступлении 15 ноября 2024 года страхового случая у Общества с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования" (г. Москва)", - говорится в сообщении агентства.
"ООО "Банк БКФ" - участник системы обязательного страхования вкладов (№ 907 по реестру), и его вкладчики в соответствии с 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" имеют право на получение возмещения по вкладам (счетам). Агентство начнет выплаты не позднее 29 ноября 2024 года", - сообщает АСВ.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ
08:53
 
РОССИЯАСВБКФ
 
 
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