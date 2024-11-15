https://1prime.ru/20241115/asv-852833793.html

Раскрыто, когда начнутся выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии

Раскрыто, когда начнутся выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии - 15.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, когда начнутся выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам Банка Корпоративного Финансирования (БКФ), у которого в пятницу ЦБ РФ отозвал лицензию, не... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T09:22+0300

2024-11-15T09:22+0300

2024-11-15T09:22+0300

россия

асв

бкф

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам Банка Корпоративного Финансирования (БКФ), у которого в пятницу ЦБ РФ отозвал лицензию, не позднее 29 ноября 2024 года, сообщает АСВ. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о наступлении 15 ноября 2024 года страхового случая у Общества с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования" (г. Москва)", - говорится в сообщении агентства. "ООО "Банк БКФ" - участник системы обязательного страхования вкладов (№ 907 по реестру), и его вкладчики в соответствии с 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" имеют право на получение возмещения по вкладам (счетам). Агентство начнет выплаты не позднее 29 ноября 2024 года", - сообщает АСВ.

https://1prime.ru/20241115/litsenziya-852832494.html

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россия, асв, бкф