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Названы восемь важных опций автомобиля, которые помогут пережить зиму

Названы восемь важных опций автомобиля, которые помогут пережить зиму - 15.11.2024, ПРАЙМ

Названы восемь важных опций автомобиля, которые помогут пережить зиму

Эксперты сервиса "СберАвто" рассказали "Газете.Ru" о самых важных опциях автомобиля, которые помогут "стальному коню" и его владельцу минимизировать влияние... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T17:06+0300

2024-11-15T17:06+0300

2024-11-15T17:07+0300

зима

рекомендации

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Эксперты сервиса "СберАвто" рассказали "Газете.Ru" о самых важных опциях автомобиля, которые помогут "стальному коню" и его владельцу минимизировать влияние холодов и благополучно пережить зиму. В частности, эксперты отметили, что в условиях морозной зимы "встроенные нагревательные элементы помогут избежать запотевания и замерзания, предоставляя оптимальный обзор".Вместе с тем рекомендуется использовать ступенчатую регулировку обогрева сидений и руля. Например, система Webasto, автоматически включающая обогрев в салоне, выручает водителей и пассажиров машин с бензиновыми и дизельными двигателями. Также очень полезной функцией эксперты назвали и автоматический запуск двигателя, благодаря которому салон и двигатель прогреваются начала движения.При этом в "СберАвто" напомнили, что важно переключить дворники в зимний режим, чтобы щетки располагались выше обычного, что предотвращает примерзание к стеклу.Использовать систему обогрева форсунок - тоже важное напоминание, иначе может замерзнуть омывающая жидкость.В то же время в период холодов, как подчеркивают в "СберАвто", как никогда актуальна функция очистки фар от льда и грязи. А также эксперты порекомендовали использовать аккумуляторы с увеличенным запасом мощности.

https://1prime.ru/20241112/avto-852757630.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

зима, рекомендации