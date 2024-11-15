https://1prime.ru/20241115/avto-852852982.html
Названы восемь важных опций автомобиля, которые помогут пережить зиму
Названы восемь важных опций автомобиля, которые помогут пережить зиму - 15.11.2024, ПРАЙМ
Названы восемь важных опций автомобиля, которые помогут пережить зиму
Эксперты сервиса "СберАвто" рассказали "Газете.Ru" о самых важных опциях автомобиля, которые помогут "стальному коню" и его владельцу минимизировать влияние... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T17:06+0300
2024-11-15T17:06+0300
2024-11-15T17:07+0300
зима
рекомендации
https://cdnn.1prime.ru/img/83282/18/832821825_0:135:2597:1596_1920x0_80_0_0_8edfc19b80868b8b72dd52b354aab48c.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Эксперты сервиса "СберАвто" рассказали "Газете.Ru" о самых важных опциях автомобиля, которые помогут "стальному коню" и его владельцу минимизировать влияние холодов и благополучно пережить зиму. В частности, эксперты отметили, что в условиях морозной зимы "встроенные нагревательные элементы помогут избежать запотевания и замерзания, предоставляя оптимальный обзор".Вместе с тем рекомендуется использовать ступенчатую регулировку обогрева сидений и руля. Например, система Webasto, автоматически включающая обогрев в салоне, выручает водителей и пассажиров машин с бензиновыми и дизельными двигателями. Также очень полезной функцией эксперты назвали и автоматический запуск двигателя, благодаря которому салон и двигатель прогреваются начала движения.При этом в "СберАвто" напомнили, что важно переключить дворники в зимний режим, чтобы щетки располагались выше обычного, что предотвращает примерзание к стеклу.Использовать систему обогрева форсунок - тоже важное напоминание, иначе может замерзнуть омывающая жидкость.В то же время в период холодов, как подчеркивают в "СберАвто", как никогда актуальна функция очистки фар от льда и грязи. А также эксперты порекомендовали использовать аккумуляторы с увеличенным запасом мощности.
https://1prime.ru/20241112/avto-852757630.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83282/18/832821825_145:0:2453:1731_1920x0_80_0_0_eddae0523a657ba01bdd7e1cd3edd3b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зима, рекомендации
Названы восемь важных опций автомобиля, которые помогут пережить зиму
"СберАвто" назвал восемь опций в авто, которые помогут пережить зиму за рулем
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ.
Эксперты сервиса "СберАвто" рассказали "Газете.Ru"
о самых важных опциях автомобиля, которые помогут "стальному коню" и его владельцу минимизировать влияние холодов и благополучно пережить зиму.
В частности, эксперты отметили, что в условиях морозной зимы "встроенные нагревательные элементы помогут избежать запотевания и замерзания, предоставляя оптимальный обзор".
Вместе с тем рекомендуется использовать ступенчатую регулировку обогрева сидений и руля. Например, система Webasto, автоматически включающая обогрев в салоне, выручает водителей и пассажиров машин с бензиновыми и дизельными двигателями. Также очень полезной функцией эксперты назвали и автоматический запуск двигателя, благодаря которому салон и двигатель прогреваются начала движения.
При этом в "СберАвто" напомнили, что важно переключить дворники в зимний режим, чтобы щетки располагались выше обычного, что предотвращает примерзание к стеклу.
Люксовые автомобили BMW появились в продаже на Wildberries
Использовать систему обогрева форсунок - тоже важное напоминание, иначе может замерзнуть омывающая жидкость.
В то же время в период холодов, как подчеркивают в "СберАвто", как никогда актуальна функция очистки фар от льда и грязи. А также эксперты порекомендовали использовать аккумуляторы с увеличенным запасом мощности.