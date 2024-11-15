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Названы восемь важных опций автомобиля, которые помогут пережить зиму - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Названы восемь важных опций автомобиля, которые помогут пережить зиму
Названы восемь важных опций автомобиля, которые помогут пережить зиму - 15.11.2024, ПРАЙМ
Названы восемь важных опций автомобиля, которые помогут пережить зиму
Эксперты сервиса "СберАвто" рассказали "Газете.Ru" о самых важных опциях автомобиля, которые помогут "стальному коню" и его владельцу минимизировать влияние... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T17:06+0300
2024-11-15T17:07+0300
зима
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Эксперты сервиса "СберАвто" рассказали "Газете.Ru" о самых важных опциях автомобиля, которые помогут "стальному коню" и его владельцу минимизировать влияние холодов и благополучно пережить зиму. В частности, эксперты отметили, что в условиях морозной зимы "встроенные нагревательные элементы помогут избежать запотевания и замерзания, предоставляя оптимальный обзор".Вместе с тем рекомендуется использовать ступенчатую регулировку обогрева сидений и руля. Например, система Webasto, автоматически включающая обогрев в салоне, выручает водителей и пассажиров машин с бензиновыми и дизельными двигателями. Также очень полезной функцией эксперты назвали и автоматический запуск двигателя, благодаря которому салон и двигатель прогреваются начала движения.При этом в "СберАвто" напомнили, что важно переключить дворники в зимний режим, чтобы щетки располагались выше обычного, что предотвращает примерзание к стеклу.Использовать систему обогрева форсунок - тоже важное напоминание, иначе может замерзнуть омывающая жидкость.В то же время в период холодов, как подчеркивают в "СберАвто", как никогда актуальна функция очистки фар от льда и грязи. А также эксперты порекомендовали использовать аккумуляторы с увеличенным запасом мощности.
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зима, рекомендации
зима, рекомендации
17:06 15.11.2024 (обновлено: 17:07 15.11.2024)
 
Названы восемь важных опций автомобиля, которые помогут пережить зиму

"СберАвто" назвал восемь опций в авто, которые помогут пережить зиму за рулем

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
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© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Эксперты сервиса "СберАвто" рассказали "Газете.Ru" о самых важных опциях автомобиля, которые помогут "стальному коню" и его владельцу минимизировать влияние холодов и благополучно пережить зиму.
В частности, эксперты отметили, что в условиях морозной зимы "встроенные нагревательные элементы помогут избежать запотевания и замерзания, предоставляя оптимальный обзор".
Вместе с тем рекомендуется использовать ступенчатую регулировку обогрева сидений и руля. Например, система Webasto, автоматически включающая обогрев в салоне, выручает водителей и пассажиров машин с бензиновыми и дизельными двигателями. Также очень полезной функцией эксперты назвали и автоматический запуск двигателя, благодаря которому салон и двигатель прогреваются начала движения.
При этом в "СберАвто" напомнили, что важно переключить дворники в зимний режим, чтобы щетки располагались выше обычного, что предотвращает примерзание к стеклу.
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Использовать систему обогрева форсунок - тоже важное напоминание, иначе может замерзнуть омывающая жидкость.
В то же время в период холодов, как подчеркивают в "СберАвто", как никогда актуальна функция очистки фар от льда и грязи. А также эксперты порекомендовали использовать аккумуляторы с увеличенным запасом мощности.
 
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