https://1prime.ru/20241115/avtoprom-852839982.html
Российскому автопрому предрекли волну банкротств
Российскому автопрому предрекли волну банкротств - 15.11.2024, ПРАЙМ
Российскому автопрому предрекли волну банкротств
Российский автомобильный рынок грозит удариться о волну банкротств на фоне высокой ключевой ставки Банка России, сообщает "Автостат", ссылаясь на прогноз... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T11:56+0300
2024-11-15T11:56+0300
2024-11-15T11:56+0300
россия
авторынок рф
банкротство
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a1ac81ef6b30c541c6e72c3cf276b3b.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российский автомобильный рынок грозит удариться о волну банкротств на фоне высокой ключевой ставки Банка России, сообщает "Автостат", ссылаясь на прогноз экспертов.Так, директор департамента страхования и финансовых услуг АГ "Авилон" Андрей Игнатенко рассказал, что повышение ставки негативно сказывается на рентабельности дилерского бизнеса. По его словам, если Банк России будет сохранять прежнюю ставку или повышать ее, что российский рынок ждет череда банкротств по группам с высокой степенью закредитованности.В то же время директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий высказал мнение, что доходность автодилеров существенно снизится и в грядущие полгода будет находится на рекордно низкой отметке.
https://1prime.ru/20241114/avtoprom-852817770.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_8cfd40b71acd74901a21fc3aa86716ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авторынок рф, банкротство
РОССИЯ, авторынок РФ, банкротство
Российскому автопрому предрекли волну банкротств
"Авилон": из-за высокой ставки ЦБ автодилеров ждет волна банкротств
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российский автомобильный рынок грозит удариться о волну банкротств на фоне высокой ключевой ставки Банка России, сообщает "Автостат", ссылаясь на прогноз экспертов.
Так, директор департамента страхования и финансовых услуг АГ "Авилон" Андрей Игнатенко рассказал, что повышение ставки негативно сказывается на рентабельности дилерского бизнеса. По его словам, если Банк России будет сохранять прежнюю ставку или повышать ее, что российский рынок ждет череда банкротств по группам с высокой степенью закредитованности.
В то же время директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий высказал мнение, что доходность автодилеров существенно снизится и в грядущие полгода будет находится на рекордно низкой отметке.
Немецкий автопром предупредили о риске потерять российский рынок