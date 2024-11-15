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Российскому автопрому предрекли волну банкротств

Российскому автопрому предрекли волну банкротств - 15.11.2024, ПРАЙМ

Российскому автопрому предрекли волну банкротств

Российский автомобильный рынок грозит удариться о волну банкротств на фоне высокой ключевой ставки Банка России, сообщает "Автостат", ссылаясь на прогноз... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T11:56+0300

2024-11-15T11:56+0300

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россия

авторынок рф

банкротство

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российский автомобильный рынок грозит удариться о волну банкротств на фоне высокой ключевой ставки Банка России, сообщает "Автостат", ссылаясь на прогноз экспертов.Так, директор департамента страхования и финансовых услуг АГ "Авилон" Андрей Игнатенко рассказал, что повышение ставки негативно сказывается на рентабельности дилерского бизнеса. По его словам, если Банк России будет сохранять прежнюю ставку или повышать ее, что российский рынок ждет череда банкротств по группам с высокой степенью закредитованности.В то же время директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий высказал мнение, что доходность автодилеров существенно снизится и в грядущие полгода будет находится на рекордно низкой отметке.

https://1prime.ru/20241114/avtoprom-852817770.html

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россия, авторынок рф, банкротство