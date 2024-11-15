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Российскому автопрому предрекли волну банкротств - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Российскому автопрому предрекли волну банкротств
Российскому автопрому предрекли волну банкротств - 15.11.2024, ПРАЙМ
Российскому автопрому предрекли волну банкротств
Российский автомобильный рынок грозит удариться о волну банкротств на фоне высокой ключевой ставки Банка России, сообщает "Автостат", ссылаясь на прогноз... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T11:56+0300
2024-11-15T11:56+0300
россия
авторынок рф
банкротство
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российский автомобильный рынок грозит удариться о волну банкротств на фоне высокой ключевой ставки Банка России, сообщает "Автостат", ссылаясь на прогноз экспертов.Так, директор департамента страхования и финансовых услуг АГ "Авилон" Андрей Игнатенко рассказал, что повышение ставки негативно сказывается на рентабельности дилерского бизнеса. По его словам, если Банк России будет сохранять прежнюю ставку или повышать ее, что российский рынок ждет череда банкротств по группам с высокой степенью закредитованности.В то же время директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий высказал мнение, что доходность автодилеров существенно снизится и в грядущие полгода будет находится на рекордно низкой отметке.
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россия, авторынок рф, банкротство
РОССИЯ, авторынок РФ, банкротство
11:56 15.11.2024
 
Российскому автопрому предрекли волну банкротств

"Авилон": из-за высокой ставки ЦБ автодилеров ждет волна банкротств

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российский автомобильный рынок грозит удариться о волну банкротств на фоне высокой ключевой ставки Банка России, сообщает "Автостат", ссылаясь на прогноз экспертов.
Так, директор департамента страхования и финансовых услуг АГ "Авилон" Андрей Игнатенко рассказал, что повышение ставки негативно сказывается на рентабельности дилерского бизнеса. По его словам, если Банк России будет сохранять прежнюю ставку или повышать ее, что российский рынок ждет череда банкротств по группам с высокой степенью закредитованности.
В то же время директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий высказал мнение, что доходность автодилеров существенно снизится и в грядущие полгода будет находится на рекордно низкой отметке.
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