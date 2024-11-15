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МЭР оценил попытки сбалансировать рост экономики и замедление инфляции
МЭР оценил попытки сбалансировать рост экономики и замедление инфляции - 15.11.2024, ПРАЙМ
МЭР оценил попытки сбалансировать рост экономики и замедление инфляции
Правительство РФ и ЦБ ищут баланс между ростом экономики и задачей по снижению инфляции, понимают, что попытки замедлить рост цен могут поставить под угрозу... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T10:49+0300
2024-11-15T10:49+0300
2024-11-15T11:40+0300
экономика
россия
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КАЛУГА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ и ЦБ ищут баланс между ростом экономики и задачей по снижению инфляции, понимают, что попытки замедлить рост цен могут поставить под угрозу долгосрочный экономический рост, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в пятницу на расширенном заседании фракции ЛДПР "Развитие региональных экономик в условиях санкций" в Калуге."В следующем году мы ожидаем замедление инвестиционной активности на фоне высокой стоимости как заемного финансирования, так и отвлечения средств предприятий на депозиты. Видим замедление потребительской активности. Активно обсуждаем сейчас эти вопросы на площадке правительства и Банка России. Ищем баланс между экономическим ростом и задачей по снижению инфляции. Отчетливо понимаем, что в попытках замедлить инфляцию можно поставить под угрозу долгосрочный экономический рост", - сказал Решетников.По его словам, рост инвестиций в целом по году будет высокий, во многом из-за завершения компаниями начатых ранее проектов."Поэтому основной упор в работе правительства должен быть сделан на максимальную поддержку инвестиционной активности бизнеса и экономику предложения в целом", - добавил он.Решетников также подчеркнул, что задача обеспечения устойчивого роста экономики напрямую зависит от того, насколько быстро удастся перейти к новой модели экономического роста, в основе которой лежит "рост предложения за счет развития собственных производств и собственных технологий".Глава Минэкономразвития также указал, что текущая ситуация - "дорогие деньги и сохраняющиеся ограничения на внешних рынках" - оказывает давление на рост экономики. "По-прежнему у нас ВВП вытягивает обработка, но в ряде отраслей темпы уже не такие устойчивые, как раньше", - добавил он.
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россия
МЭР оценил попытки сбалансировать рост экономики и замедление инфляции
Решетников: кабмин и ЦБ ищут баланс между ростом экономики и замедлением инфляции
КАЛУГА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ и ЦБ ищут баланс между ростом экономики и задачей по снижению инфляции, понимают, что попытки замедлить рост цен могут поставить под угрозу долгосрочный экономический рост, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в пятницу на расширенном заседании фракции ЛДПР "Развитие региональных экономик в условиях санкций" в Калуге.
"В следующем году мы ожидаем замедление инвестиционной активности на фоне высокой стоимости как заемного финансирования, так и отвлечения средств предприятий на депозиты. Видим замедление потребительской активности. Активно обсуждаем сейчас эти вопросы на площадке правительства и Банка России. Ищем баланс между экономическим ростом и задачей по снижению инфляции. Отчетливо понимаем, что в попытках замедлить инфляцию можно поставить под угрозу долгосрочный экономический рост", - сказал Решетников.
По его словам, рост инвестиций в целом по году будет высокий, во многом из-за завершения компаниями начатых ранее проектов.
"Поэтому основной упор в работе правительства должен быть сделан на максимальную поддержку инвестиционной активности бизнеса и экономику предложения в целом", - добавил он.
Решетников также подчеркнул, что задача обеспечения устойчивого роста экономики напрямую зависит от того, насколько быстро удастся перейти к новой модели экономического роста, в основе которой лежит "рост предложения за счет развития собственных производств и собственных технологий".
Глава Минэкономразвития также указал, что текущая ситуация - "дорогие деньги и сохраняющиеся ограничения на внешних рынках" - оказывает давление на рост экономики. "По-прежнему у нас ВВП вытягивает обработка, но в ряде отраслей темпы уже не такие устойчивые, как раньше", - добавил он.
Инфляция в России в октябре составила 0,75%