https://1prime.ru/20241115/bank-852840404.html

БКФ дал клиентам рекомендации по возврату средств

БКФ дал клиентам рекомендации по возврату средств - 15.11.2024, ПРАЙМ

БКФ дал клиентам рекомендации по возврату средств

"Банк корпоративного финансирования" (БКФ) после отзыва у него лицензии рекомендует своим клиентам предъявить требования кредитора к банку для возврата средств, | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T12:00+0300

2024-11-15T12:00+0300

2024-11-15T12:00+0300

экономика

россия

бкф

банк

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. "Банк корпоративного финансирования" (БКФ) после отзыва у него лицензии рекомендует своим клиентам предъявить требования кредитора к банку для возврата средств, сообщается на сайте БКФ. "Уважаемые клиенты! Чтобы вернуть денежные средства, предъявите требование кредитора к банку - онлайн или по почте", - говорится в сообщении БКФ. За дальнейшей информацией банк направляет своих клиентов на официальный сайт Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости сотрудник секретариата по всем вопросам также рекомендовала обращаться в АСВ. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ, с 15 ноября. По данным регулятора, банк характеризовался низким качеством активов и хронической убыточностью, а также был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, в основном – в вывод денежных средств за рубеж. БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии в текущем году. Согласно данным с сайта АСВ, на данный момент в банке действует временная администрация

https://1prime.ru/20241115/asv-852833793.html

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россия, бкф, банк