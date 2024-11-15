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БКФ дал клиентам рекомендации по возврату средств - 15.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241115/bank-852840404.html
БКФ дал клиентам рекомендации по возврату средств
БКФ дал клиентам рекомендации по возврату средств - 15.11.2024, ПРАЙМ
БКФ дал клиентам рекомендации по возврату средств
"Банк корпоративного финансирования" (БКФ) после отзыва у него лицензии рекомендует своим клиентам предъявить требования кредитора к банку для возврата средств, | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T12:00+0300
2024-11-15T12:00+0300
экономика
россия
бкф
банк
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. "Банк корпоративного финансирования" (БКФ) после отзыва у него лицензии рекомендует своим клиентам предъявить требования кредитора к банку для возврата средств, сообщается на сайте БКФ. "Уважаемые клиенты! Чтобы вернуть денежные средства, предъявите требование кредитора к банку - онлайн или по почте", - говорится в сообщении БКФ. За дальнейшей информацией банк направляет своих клиентов на официальный сайт Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости сотрудник секретариата по всем вопросам также рекомендовала обращаться в АСВ. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ, с 15 ноября. По данным регулятора, банк характеризовался низким качеством активов и хронической убыточностью, а также был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, в основном – в вывод денежных средств за рубеж. БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии в текущем году. Согласно данным с сайта АСВ, на данный момент в банке действует временная администрация
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россия, бкф, банк
Экономика, РОССИЯ, БКФ, банк
12:00 15.11.2024
 
БКФ дал клиентам рекомендации по возврату средств

БКФ рекомендовал предъявить требования кредитора к банку для возврата средств

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурс валют в Москве
Курс валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. "Банк корпоративного финансирования" (БКФ) после отзыва у него лицензии рекомендует своим клиентам предъявить требования кредитора к банку для возврата средств, сообщается на сайте БКФ.
"Уважаемые клиенты! Чтобы вернуть денежные средства, предъявите требование кредитора к банку - онлайн или по почте", - говорится в сообщении БКФ.
За дальнейшей информацией банк направляет своих клиентов на официальный сайт Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости сотрудник секретариата по всем вопросам также рекомендовала обращаться в АСВ.
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ, с 15 ноября. По данным регулятора, банк характеризовался низким качеством активов и хронической убыточностью, а также был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, в основном – в вывод денежных средств за рубеж. БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии в текущем году.
Согласно данным с сайта АСВ, на данный момент в банке действует временная администрация
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов. - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
Раскрыто, когда начнутся выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии
09:22
 
ЭкономикаРОССИЯБКФбанк
 
 
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