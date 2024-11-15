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Раскрыто, сколько банков в 2024 году лишились лицензии ЦБ - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, сколько банков в 2024 году лишились лицензии ЦБ
Раскрыто, сколько банков в 2024 году лишились лицензии ЦБ - 15.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько банков в 2024 году лишились лицензии ЦБ
Банк корпоративного финансирования (БКФ) стал пятым российским банком, лишившимся лицензии в 2024 году, подсчитало РИА Новости. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T11:04+0300
2024-11-15T11:04+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Банк корпоративного финансирования (БКФ) стал пятым российским банком, лишившимся лицензии в 2024 году, подсчитало РИА Новости. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка БКФ, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ, с 15 ноября. По данным регулятора, банк характеризовался низким качеством активов и хронической убыточностью, а также был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, в основном – по выводу денежных средств за рубеж. Ранее в текущем году аналогичные меры ЦБ принял в отношении еще четырех банков: 21 февраля была отозвана лицензия у "Киви банка" (занимал 89-е место по величине активов), 28 февраля - у банка "Гефест" (336-е место), 22 марта – у банка "Стрела" (321-е место), 17 июня - у Автоградбанка (218-ое место). В ЦБ ранее отмечали, что отзывы лицензий у банков в начале года не означают начало расчистки сектора. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце марта говорила, что работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков точечная и отзыв лицензии – это крайняя мера, которой предшествует системная работа. За 2023 год регулятор не отозвал ни одной лицензии.
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Банк России, РОССИЯ
11:04 15.11.2024
 
Раскрыто, сколько банков в 2024 году лишились лицензии ЦБ

БКФ стал пятым банком, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию в 2024 году

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Банк корпоративного финансирования (БКФ) стал пятым российским банком, лишившимся лицензии в 2024 году, подсчитало РИА Новости.
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка БКФ, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ, с 15 ноября. По данным регулятора, банк характеризовался низким качеством активов и хронической убыточностью, а также был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, в основном – по выводу денежных средств за рубеж.
Ранее в текущем году аналогичные меры ЦБ принял в отношении еще четырех банков: 21 февраля была отозвана лицензия у "Киви банка" (занимал 89-е место по величине активов), 28 февраля - у банка "Гефест" (336-е место), 22 марта – у банка "Стрела" (321-е место), 17 июня - у Автоградбанка (218-ое место).
В ЦБ ранее отмечали, что отзывы лицензий у банков в начале года не означают начало расчистки сектора. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце марта говорила, что работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков точечная и отзыв лицензии – это крайняя мера, которой предшествует системная работа.
За 2023 год регулятор не отозвал ни одной лицензии.
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