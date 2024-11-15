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Эксперт рассказал, как обеспечить сохранение загрузки российских НПЗ - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как обеспечить сохранение загрузки российских НПЗ
Эксперт рассказал, как обеспечить сохранение загрузки российских НПЗ - 15.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как обеспечить сохранение загрузки российских НПЗ
Решение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина из России позволит не допустить снижения загрузки на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), на данный момент | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T14:43+0300
2024-11-15T14:44+0300
энергетика
россия
нпз
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Решение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина из России позволит не допустить снижения загрузки на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), на данный момент на внутреннем рынке уже наблюдается профицит марки Аи-92, таким мнением поделился с РИА Новости руководитель направления консалтинга компании NEFT Research Александр Котов. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Но в начале ноября вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения об отмене эмбарго на экспорт бензина в целом. "Для целого ряда НПЗ это (разрешение экспорта - ред.) критично, чтобы не разгрузиться. По Аи-92 наблюдается профицит на рынке", - считает Котов. При этом, по оценке эксперта, с начала года объемы производства бензина в стране сократились на 1,5-2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако Котов отмечает, что нефтяники снизили переработку вынужденно, в том числе из-за незапланированных остановок на заводах в связи с различными инцидентами. Тем временем стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю выросла на 3,5%, цена на марку Аи-95 подскочила на 4,9%. Только за пятницу бензин Аи-92 подорожал на 1,44%, до 61 932 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,74%, до 64 788 рублей за тонну.
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россия, нпз
Энергетика, РОССИЯ, НПЗ
14:43 15.11.2024 (обновлено: 14:44 15.11.2024)
 
Эксперт рассказал, как обеспечить сохранение загрузки российских НПЗ

Эксперт Котов: разрешение вывоза бензина из РФ позволит сохранить загрузку НПЗ

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПерекачивающая станция компании "Транснефть"
Перекачивающая станция компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Решение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина из России позволит не допустить снижения загрузки на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), на данный момент на внутреннем рынке уже наблюдается профицит марки Аи-92, таким мнением поделился с РИА Новости руководитель направления консалтинга компании NEFT Research Александр Котов.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Но в начале ноября вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения об отмене эмбарго на экспорт бензина в целом.
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"Для целого ряда НПЗ это (разрешение экспорта - ред.) критично, чтобы не разгрузиться. По Аи-92 наблюдается профицит на рынке", - считает Котов.
При этом, по оценке эксперта, с начала года объемы производства бензина в стране сократились на 1,5-2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако Котов отмечает, что нефтяники снизили переработку вынужденно, в том числе из-за незапланированных остановок на заводах в связи с различными инцидентами.
Тем временем стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю выросла на 3,5%, цена на марку Аи-95 подскочила на 4,9%. Только за пятницу бензин Аи-92 подорожал на 1,44%, до 61 932 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,74%, до 64 788 рублей за тонну.
 
ЭнергетикаРОССИЯНПЗ
 
 
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