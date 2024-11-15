https://1prime.ru/20241115/benzin-852846983.html

Эксперт рассказал, как обеспечить сохранение загрузки российских НПЗ

Эксперт рассказал, как обеспечить сохранение загрузки российских НПЗ - 15.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как обеспечить сохранение загрузки российских НПЗ

Решение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина из России позволит не допустить снижения загрузки на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), на данный момент | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T14:43+0300

2024-11-15T14:43+0300

2024-11-15T14:44+0300

энергетика

россия

нпз

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Решение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина из России позволит не допустить снижения загрузки на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), на данный момент на внутреннем рынке уже наблюдается профицит марки Аи-92, таким мнением поделился с РИА Новости руководитель направления консалтинга компании NEFT Research Александр Котов. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Но в начале ноября вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения об отмене эмбарго на экспорт бензина в целом. "Для целого ряда НПЗ это (разрешение экспорта - ред.) критично, чтобы не разгрузиться. По Аи-92 наблюдается профицит на рынке", - считает Котов. При этом, по оценке эксперта, с начала года объемы производства бензина в стране сократились на 1,5-2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако Котов отмечает, что нефтяники снизили переработку вынужденно, в том числе из-за незапланированных остановок на заводах в связи с различными инцидентами. Тем временем стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю выросла на 3,5%, цена на марку Аи-95 подскочила на 4,9%. Только за пятницу бензин Аи-92 подорожал на 1,44%, до 61 932 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,74%, до 64 788 рублей за тонну.

https://1prime.ru/20241106/neftepererabotka-852643672.html

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россия, нпз