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Настроения инвесторов падают: что же дальше? - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Настроения инвесторов падают: что же дальше?
Настроения инвесторов падают: что же дальше? - 15.11.2024, ПРАЙМ
Настроения инвесторов падают: что же дальше?
Настроения инвесторов немного ухудшились. Индекс МосБиржи в четверг опустился ниже 2700 п., потеряв 2,4% на фоне повышенной волатильности на валютном рынке... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T08:55+0300
2024-11-15T08:55+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852832624.jpg?1731650105
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Настроения инвесторов немного ухудшились. Индекс МосБиржи в четверг опустился ниже 2700 п., потеряв 2,4% на фоне повышенной волатильности на валютном рынке. Рубль ослаб, несмотря на рост котировок нефти, и на межбанковском рынке за один доллар США предлагали около 100 рублей. Ухудшение настроений на фондовом рынке в том числе было обусловлено возросшей неопределенностью в отношении будущих действий регулятора на фоне противоречивых данных по инфляции, вышедших в среду вечером.Недельные данные по индексу потребительских цен разочаровали инвесторов, а ослабление рубля несет дополнительные инфляционные риски, т. к. влечет удорожание импорта и может дополнительно усилить рост цен в ближайшем будущем. Дополнительный негативный фон обеспечивал значительный поток новостей о растущих ценах на отдельные потребительские товары и о планах властей увеличить импорт в отдельных категориях товаров, означающих, что в действительности предложение в некоторых категориях товаров остается ограниченным.Инвесторы, которые в основном надеялись на возможное однократное повышение ставки в декабре, теперь могут дисконтировать в котировках возможность нескольких повышений ключевой ставки в 2025 году. В пользу такого сценария выступают также данные по экономическому росту.По оценке Росстата, экономика России, в III квартале 2024 года выросла на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и ростом на 4,1% во II квартале. Таким образом, показатели экономического роста на фоне высоких процентных ставок все еще далеки от значений, которые могли бы указывать на экономическое замедление, а по итогам года темпы экономического роста могут оказаться вблизи 4%.Совет директоров Татнефти рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 17,39 рубля. на одну акцию каждого типа. Величина дивидендов несколько разочаровала инвесторов, тем не менее в прошлом размер промежуточных дивидендов Татнефти оставался достаточно волатильным, в то время как есть все основания ожидать более щедрых дивидендов от компании по итогам 2024 года в целом.
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Ованес Оганисян
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Ованес Оганисян
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
08:55 15.11.2024
 

Настроения инвесторов падают: что же дальше?

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Ованес Оганисян, директор аналитического департамента Цифра брокер
Ованес Оганисян
Директор аналитического департамента "Цифра брокер"
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Настроения инвесторов немного ухудшились. Индекс МосБиржи в четверг опустился ниже 2700 п., потеряв 2,4% на фоне повышенной волатильности на валютном рынке. Рубль ослаб, несмотря на рост котировок нефти, и на межбанковском рынке за один доллар США предлагали около 100 рублей. Ухудшение настроений на фондовом рынке в том числе было обусловлено возросшей неопределенностью в отношении будущих действий регулятора на фоне противоречивых данных по инфляции, вышедших в среду вечером.
Недельные данные по индексу потребительских цен разочаровали инвесторов, а ослабление рубля несет дополнительные инфляционные риски, т. к. влечет удорожание импорта и может дополнительно усилить рост цен в ближайшем будущем. Дополнительный негативный фон обеспечивал значительный поток новостей о растущих ценах на отдельные потребительские товары и о планах властей увеличить импорт в отдельных категориях товаров, означающих, что в действительности предложение в некоторых категориях товаров остается ограниченным.
Инвесторы, которые в основном надеялись на возможное однократное повышение ставки в декабре, теперь могут дисконтировать в котировках возможность нескольких повышений ключевой ставки в 2025 году. В пользу такого сценария выступают также данные по экономическому росту.
По оценке Росстата, экономика России, в III квартале 2024 года выросла на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и ростом на 4,1% во II квартале. Таким образом, показатели экономического роста на фоне высоких процентных ставок все еще далеки от значений, которые могли бы указывать на экономическое замедление, а по итогам года темпы экономического роста могут оказаться вблизи 4%.
Совет директоров Татнефти рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 17,39 рубля. на одну акцию каждого типа. Величина дивидендов несколько разочаровала инвесторов, тем не менее в прошлом размер промежуточных дивидендов Татнефти оставался достаточно волатильным, в то время как есть все основания ожидать более щедрых дивидендов от компании по итогам 2024 года в целом.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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