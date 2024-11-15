Настроения инвесторов падают: что же дальше?

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Настроения инвесторов немного ухудшились. Индекс МосБиржи в четверг опустился ниже 2700 п., потеряв 2,4% на фоне повышенной волатильности на валютном рынке. Рубль ослаб, несмотря на рост котировок нефти, и на межбанковском рынке за один доллар США предлагали около 100 рублей. Ухудшение настроений на фондовом рынке в том числе было обусловлено возросшей неопределенностью в отношении будущих действий регулятора на фоне противоречивых данных по инфляции, вышедших в среду вечером.Недельные данные по индексу потребительских цен разочаровали инвесторов, а ослабление рубля несет дополнительные инфляционные риски, т. к. влечет удорожание импорта и может дополнительно усилить рост цен в ближайшем будущем. Дополнительный негативный фон обеспечивал значительный поток новостей о растущих ценах на отдельные потребительские товары и о планах властей увеличить импорт в отдельных категориях товаров, означающих, что в действительности предложение в некоторых категориях товаров остается ограниченным.Инвесторы, которые в основном надеялись на возможное однократное повышение ставки в декабре, теперь могут дисконтировать в котировках возможность нескольких повышений ключевой ставки в 2025 году. В пользу такого сценария выступают также данные по экономическому росту.По оценке Росстата, экономика России, в III квартале 2024 года выросла на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и ростом на 4,1% во II квартале. Таким образом, показатели экономического роста на фоне высоких процентных ставок все еще далеки от значений, которые могли бы указывать на экономическое замедление, а по итогам года темпы экономического роста могут оказаться вблизи 4%.Совет директоров Татнефти рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 17,39 рубля. на одну акцию каждого типа. Величина дивидендов несколько разочаровала инвесторов, тем не менее в прошлом размер промежуточных дивидендов Татнефти оставался достаточно волатильным, в то время как есть все основания ожидать более щедрых дивидендов от компании по итогам 2024 года в целом.
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Настроения инвесторов немного ухудшились. Индекс МосБиржи в четверг опустился ниже 2700 п., потеряв 2,4% на фоне повышенной волатильности на валютном рынке. Рубль ослаб, несмотря на рост котировок нефти, и на межбанковском рынке за один доллар США предлагали около 100 рублей. Ухудшение настроений на фондовом рынке в том числе было обусловлено возросшей неопределенностью в отношении будущих действий регулятора на фоне противоречивых данных по инфляции, вышедших в среду вечером.
Недельные данные по индексу потребительских цен разочаровали инвесторов, а ослабление рубля несет дополнительные инфляционные риски, т. к. влечет удорожание импорта и может дополнительно усилить рост цен в ближайшем будущем. Дополнительный негативный фон обеспечивал значительный поток новостей о растущих ценах на отдельные потребительские товары и о планах властей увеличить импорт в отдельных категориях товаров, означающих, что в действительности предложение в некоторых категориях товаров остается ограниченным.
Инвесторы, которые в основном надеялись на возможное однократное повышение ставки в декабре, теперь могут дисконтировать в котировках возможность нескольких повышений ключевой ставки в 2025 году. В пользу такого сценария выступают также данные по экономическому росту.
По оценке Росстата, экономика России, в III квартале 2024 года выросла на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и ростом на 4,1% во II квартале. Таким образом, показатели экономического роста на фоне высоких процентных ставок все еще далеки от значений, которые могли бы указывать на экономическое замедление, а по итогам года темпы экономического роста могут оказаться вблизи 4%.
Совет директоров Татнефти рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 17,39 рубля. на одну акцию каждого типа. Величина дивидендов несколько разочаровала инвесторов, тем не менее в прошлом размер промежуточных дивидендов Татнефти оставался достаточно волатильным, в то время как есть все основания ожидать более щедрых дивидендов от компании по итогам 2024 года в целом.
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