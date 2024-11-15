https://1prime.ru/20241115/bitkoin-852824698.html

Начнется самое интересное: что будет, когда биткоин пробьет $100 тысяч

Начнется самое интересное: что будет, когда биткоин пробьет $100 тысяч - 15.11.2024, ПРАЙМ

Начнется самое интересное: что будет, когда биткоин пробьет $100 тысяч

Стоимость биткоина в последние дни бьет рекорды – в середине недели она поднималась выше 93 тысяч долларов, правда, затем последовал небольшой отскок. С чем это | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T02:02+0300

2024-11-15T02:02+0300

2024-11-15T02:02+0300

биткоин

рынок криптовалюты

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МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Стоимость биткоина в последние дни бьет рекорды – в середине недели она поднималась выше 93 тысяч долларов, правда, затем последовал небольшой отскок. С чем это связано и когда ждать достижения психологической отметки в 100 тысяч долларов за единицу самой популярной криптовалюты, агентству "Прайм" рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.По его словам, "биткоин по 100 тысяч" мы можем увидеть на горизонте от двух до семи дней. "Но настораживает параболический характер роста. Для более здорового движения необходима коррекция перед штурмом знаковой отметки. С учетом стремительного взлета цены криптовалюты в последние недели высок риск коррекции на 10-20%. Это бы позволило рынку перевести дыхание для дальнейшего повышения", - считает он.Среди фундаментальных событий, которые поддержали рост стоимости биткоина, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, снижение ключевой ставки ФРС до 4,50-4,75%, значительные институциональные инвестиции в западных странах и введение с начала ноября в российское правовое поле отрасли майнинга.Восходящий тренд поддерживает сильный интерес институциональных инвесторов. "После того, как отметка в 100 тысяч будет преодолена, мы ожидаем крупное перераспределение капитала из фондового рынка в биткоин и Ethereum. В таком случае следующей целью для покупателей станет уровень в 160 тысяч", - прогнозирует Антонов.Сейчас на фоне активного роста рынка криптовалют продолжается мировая борьба за вычислительные мощности. Россия уже извлекает значительную выгоду от введения в правовое поле самой молодой отрасли цифровой экономики, заметно прибавив в конкурентной гонке с США и создавая цифровой хаб для стран БРИКС, заключил он.

https://1prime.ru/20241113/bitkoin-852803142.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биткоин, рынок криптовалюты