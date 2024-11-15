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Эксперты назвали временной коррекцию стоимости биткоина - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперты назвали временной коррекцию стоимости биткоина
Эксперты назвали временной коррекцию стоимости биткоина - 15.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали временной коррекцию стоимости биткоина
Рост цены биткоина не завершился на пути к отметке в 100 тысяч долларов, а недавнее снижение станет лишь временной коррекцией, оценили ситуацию для РИА Новости... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T17:35+0300
2024-11-15T17:36+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Рост цены биткоина не завершился на пути к отметке в 100 тысяч долларов, а недавнее снижение станет лишь временной коррекцией, оценили ситуацию для РИА Новости эксперты. Вплоть до 13 ноября цена биткоина обновляла свои исторически максимумы, оказавшись выше 93 тысяч долларов. Затем курс биткоина скорректировался. Днём в пятницу он в какой-то момент составлял 90,2 тысячи долларов, а затем, ближе к вечеру, снова чуть опустился - в район 89,5 тысячи долларов. "Рост биткоина не завершился. Это может стать лишь временным привалом на пути к преодоления важной психологической отметки в 100 тысяч долларов", - считает главный аналитик инвестиционного дилера Neomarkets Олег Калманович. "Восстановление до 90 200 долларов и рост (американского фондового индекса - ред.) SP500 – позитивный фактор для продолжения движения по тренду", - в свою очередь считает Владислав Антонов из оператора центров обработки данных BitRiver. "Ключевым водоразделом покупок и продаж на данный момент выступает отметка в 76 тысяч долларов. Пока цена находится выше - приоритет в рост сохраняется", - даёт ориентир Калманович. ПРИЧИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОРРЕКЦИИ "Вчера курс биткоина падал до 86 668 долларов. Это произошло на фоне комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не торопится снижать процентные ставки. Дополнительную поддержку доллару оказали данные по производственной инфляции PPI, которые превысили ожидания, указывая на сохранение инфляционного давления в экономике", - поясняет Антонов. "Буквально сегодня ночью в центральном банке Далласа выступал... Пауэлл. Он отметил, что экономика США в настоящее время "на удивление хороша" и не требует срочного снижения ставок. Это заявление охладило интерес инвесторов к рисковым активам, в результате чего криптовалюты потеряли в цене", - добавляет Калманович. И сейчас основной вопрос, который задают себе опытные инвесторы - это насколько быстро банковские ставки будут возвращены к целевому уровню ФРС, который сейчас оценивается в 2,9%, уточняет он. В настоящее время учётная ставка ФРС составляет 4,5–4,75%, и следующее решение будет принято 18 декабря: с вероятностью 58,9% ожидается снижение до 4,25–4,5%, хотя два дня назад эта вероятность была значительно выше — 82,5% (по данным FedWatch на портале CME group), заключает Калманович.
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биткоин, цена
Криптовалюта, Биткоин, цена
17:35 15.11.2024 (обновлено: 17:36 15.11.2024)
 
Эксперты назвали временной коррекцию стоимости биткоина

Эксперты РИА Новости: биткоин продолжает стремиться к 100 тысячам долларов

© CC BY 2.0 / BybitКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© CC BY 2.0 / Bybit
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Рост цены биткоина не завершился на пути к отметке в 100 тысяч долларов, а недавнее снижение станет лишь временной коррекцией, оценили ситуацию для РИА Новости эксперты.
Вплоть до 13 ноября цена биткоина обновляла свои исторически максимумы, оказавшись выше 93 тысяч долларов. Затем курс биткоина скорректировался. Днём в пятницу он в какой-то момент составлял 90,2 тысячи долларов, а затем, ближе к вечеру, снова чуть опустился - в район 89,5 тысячи долларов.
"Рост биткоина не завершился. Это может стать лишь временным привалом на пути к преодоления важной психологической отметки в 100 тысяч долларов", - считает главный аналитик инвестиционного дилера Neomarkets Олег Калманович.
"Восстановление до 90 200 долларов и рост (американского фондового индекса - ред.) SP500 – позитивный фактор для продолжения движения по тренду", - в свою очередь считает Владислав Антонов из оператора центров обработки данных BitRiver.
"Ключевым водоразделом покупок и продаж на данный момент выступает отметка в 76 тысяч долларов. Пока цена находится выше - приоритет в рост сохраняется", - даёт ориентир Калманович.

ПРИЧИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОРРЕКЦИИ

"Вчера курс биткоина падал до 86 668 долларов. Это произошло на фоне комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не торопится снижать процентные ставки. Дополнительную поддержку доллару оказали данные по производственной инфляции PPI, которые превысили ожидания, указывая на сохранение инфляционного давления в экономике", - поясняет Антонов.
"Буквально сегодня ночью в центральном банке Далласа выступал... Пауэлл. Он отметил, что экономика США в настоящее время "на удивление хороша" и не требует срочного снижения ставок. Это заявление охладило интерес инвесторов к рисковым активам, в результате чего криптовалюты потеряли в цене", - добавляет Калманович.
И сейчас основной вопрос, который задают себе опытные инвесторы - это насколько быстро банковские ставки будут возвращены к целевому уровню ФРС, который сейчас оценивается в 2,9%, уточняет он.
В настоящее время учётная ставка ФРС составляет 4,5–4,75%, и следующее решение будет принято 18 декабря: с вероятностью 58,9% ожидается снижение до 4,25–4,5%, хотя два дня назад эта вероятность была значительно выше — 82,5% (по данным FedWatch на портале CME group), заключает Калманович.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
Начнется самое интересное: что будет, когда биткоин пробьет $100 тысяч
02:02
 
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