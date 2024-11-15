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Вражда или сотрудничество. У Запада сложности в отношениях с БРИКС

Вражда или сотрудничество. У Запада сложности в отношениях с БРИКС - 15.11.2024, ПРАЙМ

Вражда или сотрудничество. У Запада сложности в отношениях с БРИКС

На Западе многие недооценивают экономики развивающихся стран и враждебно относятся к БРИКС, не понимая при этом, что можно преуспеть, только если не... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T11:58+0300

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брикс

запад

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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. На Западе многие недооценивают экономики развивающихся стран и враждебно относятся к БРИКС, не понимая при этом, что можно преуспеть, только если не противодействовать странам объединения, а сотрудничать с ними, пишет китайское издание The Global Times.Сейчас США и другие западные страны для ослабления влияния БРИКС пытаются использовать G20.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНедавно завершил работу саммит БРИКС, а в Бразилии состоится саммит G20. Эти встречи сигнализируют о потенциале углубления сотрудничества развивающихся стран, отмечается в публикации.Расширение БРИКС вызывает обеспокоенность у западных стран. Это обусловлено узостью взглядов, отмечает издание. Разногласия между развитыми и развивающимися странами создают препятствия для реформирования международного порядка.Роль БРИКС в глобальном управлении заключается в том, что объединение обеспечивает поддержку странам-членам в распределении ресурсов и использовании возможностей развития. Расширение БРИКС усиливает позиции развивающихся стран в системе глобального управления. В этих условиях развивающиеся страны будут играть более активную роль в мире, подталкивая международный порядок к справедливости.Как подчеркивается в публикации, международное сотрудничество должно быть более всеохватным и представительным. США и Европе следует пересмотреть свои подходы к сотрудничеству с развивающимися странами, а G20 должна играть более активную роль в решении глобальных проблем.Постоянное развитие механизмов сотрудничества БРИКС олицетворяет желание развивающихся стран донести свое мнение до мира. Развитые страны могут внести позитивный вклад в международный порядок только через беспроигрышное сотрудничество с развивающимися странами, а международное сотрудничество должно быть более представительным, заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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брикс, запад, g20