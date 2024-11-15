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Российских продавцов могут проверить на фальшивые скидки в черную пятницу - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Российских продавцов могут проверить на фальшивые скидки в черную пятницу
Российских продавцов могут проверить на фальшивые скидки в черную пятницу - 15.11.2024, ПРАЙМ
Российских продавцов могут проверить на фальшивые скидки в черную пятницу
В Государственной Думе выступили с инициативой проверить скидки на товары на маркетплейсах, которые производители предлагают в рамках "черной пятницы". | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T12:18+0300
2024-11-15T12:43+0300
россия
маркетплейс
"черная пятница"
скидки
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. В Государственной Думе выступили с инициативой проверить скидки на товары на маркетплейсах, которые производители предлагают в рамках "черной пятницы". Инициаторами предложения выступили первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев и член комитета ГД по защите конкуренции Ирина Филатова. Соответствующее сообщение они направили руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой"Прошу Вас провести анализ предоставления фальшивых скидок на товары, продаваемые через маркетплейсы, и в случае выявления попыток обмана покупателей и манипуляций потребительским поведением принять необходимые меры реагирования", - сказано в обращениях. В документе уточняется, что в настоящее время фиксируются многочисленные факты предоставления фиктивных скидок продавцами на марктеплейсах, когда продавцы заранее повышают цены, а на распродаже предоставляют скидку на размер предварительно повышенной центы, и фактически же цена товара не меняется или даже становиться немного выше обычной. По мнению парламентариев, такое поведение продавцов может быть классифицировано как недобросовестная конкуренция, основанная на попытке обмана и введения в заблуждение потребителей. "В этом году проблему уже признали в Авито, где не допустили 4 миллиона товарных позиций к распродаже. В Wildberries также признали наличие проблемы. Но до конца неясно, были ли предприняты какие-то меры, чтобы избежать манипуляций с ценами. Опытные покупатели привыкли проверять историю изменения цен. Необходимо вернуть "статистику по ценам", "историю цен" на товары, которые продаются на маркетплейсах", - сообщил РИА Новости Гусев.
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россия, маркетплейс, "черная пятница", скидки
РОССИЯ, маркетплейс, "черная пятница", скидки
12:18 15.11.2024 (обновлено: 12:43 15.11.2024)
 
Российских продавцов могут проверить на фальшивые скидки в черную пятницу

В Госдуме предложили провести анализ скидок на товары на маркетплейсах

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАкция "Black Friday" в Афимолле
Акция Black Friday в Афимолле - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. В Государственной Думе выступили с инициативой проверить скидки на товары на маркетплейсах, которые производители предлагают в рамках "черной пятницы".
Инициаторами предложения выступили первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев и член комитета ГД по защите конкуренции Ирина Филатова. Соответствующее сообщение они направили руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой
"Прошу Вас провести анализ предоставления фальшивых скидок на товары, продаваемые через маркетплейсы, и в случае выявления попыток обмана покупателей и манипуляций потребительским поведением принять необходимые меры реагирования", - сказано в обращениях.
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В документе уточняется, что в настоящее время фиксируются многочисленные факты предоставления фиктивных скидок продавцами на марктеплейсах, когда продавцы заранее повышают цены, а на распродаже предоставляют скидку на размер предварительно повышенной центы, и фактически же цена товара не меняется или даже становиться немного выше обычной. По мнению парламентариев, такое поведение продавцов может быть классифицировано как недобросовестная конкуренция, основанная на попытке обмана и введения в заблуждение потребителей.
"В этом году проблему уже признали в Авито, где не допустили 4 миллиона товарных позиций к распродаже. В Wildberries также признали наличие проблемы. Но до конца неясно, были ли предприняты какие-то меры, чтобы избежать манипуляций с ценами. Опытные покупатели привыкли проверять историю изменения цен. Необходимо вернуть "статистику по ценам", "историю цен" на товары, которые продаются на маркетплейсах", - сообщил РИА Новости Гусев.
 
РОССИЯмаркетплейс"черная пятница"скидки
 
 
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