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Citi попала под расследование в США из-за якобы связей с Керимовым - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Citi попала под расследование в США из-за якобы связей с Керимовым
Citi попала под расследование в США из-за якобы связей с Керимовым - 15.11.2024, ПРАЙМ
Citi попала под расследование в США из-за якобы связей с Керимовым
Банковская группа Citi в США попала под расследование, в том числе из-за якобы связей с подсанкционным в Соединенных Штатах российским сенатором и миллиардером... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T06:44+0300
2024-11-15T06:44+0300
санкции против рф
сулейман керимов
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. Банковская группа Citi в США попала под расследование, в том числе из-за якобы связей с подсанкционным в Соединенных Штатах российским сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым, передает Bloomberg со ссылкой на источник. "Расследование, проводимое министерством юстиции, ФБР и налоговой службой США, сосредоточено на работе Citigroup для Heritage Trust, которая владеет активами, принадлежащими Сулейману Абусаидовичу Керимову, сообщил источник, попросивший не называть его имени при обсуждении закрытой информации", - отмечает агентство. Как утверждает источник, расследование, в частности, изучает, как банк в целом проводит свою политику оценки рисков и борьбы с отмыванием денег. Ранее американский суд отказался дать властям право продать якобы яхту Керимова, конфискованную Соединенными Штатами на Фиджи. Ее стоимость оценивается выше 300 миллионов долларов. СМИ, ссылаясь на документы суда, писали, что американским налогоплательщикам содержание конфискованной яхты обходится почти в 1 миллион долларов в месяц. Керимов находится под американскими санкциями с 2018 года. Яхта, по данным Вашингтона, якобы была куплена им в 2021 году "через ряд офшорных компаний, призванных скрыть реального владельца". Журнал Forbes оценивает состояние Керимова и его семьи в 10,7 миллиарда долларов.
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санкции против рф, сулейман керимов, сша, citi
санкции против РФ, Сулейман Керимов, США, Citi
06:44 15.11.2024
 
Citi попала под расследование в США из-за якобы связей с Керимовым

Bloomberg: Citi попала под расследование в США из-за якобы связей с сенатором Керимовым

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. Банковская группа Citi в США попала под расследование, в том числе из-за якобы связей с подсанкционным в Соединенных Штатах российским сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым, передает Bloomberg со ссылкой на источник.
"Расследование, проводимое министерством юстиции, ФБР и налоговой службой США, сосредоточено на работе Citigroup для Heritage Trust, которая владеет активами, принадлежащими Сулейману Абусаидовичу Керимову, сообщил источник, попросивший не называть его имени при обсуждении закрытой информации", - отмечает агентство.
Как утверждает источник, расследование, в частности, изучает, как банк в целом проводит свою политику оценки рисков и борьбы с отмыванием денег.
Ранее американский суд отказался дать властям право продать якобы яхту Керимова, конфискованную Соединенными Штатами на Фиджи. Ее стоимость оценивается выше 300 миллионов долларов. СМИ, ссылаясь на документы суда, писали, что американским налогоплательщикам содержание конфискованной яхты обходится почти в 1 миллион долларов в месяц. Керимов находится под американскими санкциями с 2018 года. Яхта, по данным Вашингтона, якобы была куплена им в 2021 году "через ряд офшорных компаний, призванных скрыть реального владельца".
Журнал Forbes оценивает состояние Керимова и его семьи в 10,7 миллиарда долларов.
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2023
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санкции против РФСулейман КеримовСШАCiti
 
 
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