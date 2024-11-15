https://1prime.ru/20241115/dividendy-852847767.html

Совет директоров "Сибура" рекомендовал выплату дивидендов

Совет директоров "Сибура" рекомендовал выплату дивидендов - 15.11.2024, ПРАЙМ

Совет директоров "Сибура" рекомендовал выплату дивидендов

Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам третьего квартала 2024 года 9,3 рубля на одну обыкновенную акцию (в общей сумме | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T15:08+0300

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2024-11-15T15:08+0300

экономика

россия

сибур

дивиденды

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам третьего квартала 2024 года 9,3 рубля на одну обыкновенную акцию (в общей сумме 23,525 миллиарда рублей), следует из сообщения компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Сибур Холдинг" принять следующее решение: С учетом выплаченных дивидендов по итогам 1 полугодия 2024 года в размере 62 535 164 771 (шестьдесят два миллиарда пятьсот тридцать пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 60 копеек, выплатить дивиденды в денежной форме в размере 9 (девять) рублей 30 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 23 524 713 025 (двадцать три миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона семьсот тринадцать тысяч двадцать пять) рублей 50 копеек", - говорится в сообщении. В 2021 году совет директоров "Сибура" утвердил новое положение о дивидендной политике, согласно которому минимальный коэффициент дивидендных выплат повышен с 30% до 50% скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Как отмечал "Сибур", новая политика соответствует среднеотраслевым мировым показателям крупнейших нефтехимических компаний. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях. Основной владелец - Леонид Михельсон.

https://1prime.ru/20241102/sibur-852569815.html

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россия, сибур, дивиденды