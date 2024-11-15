Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦФР отметили рост долгов за электроэнергию на розничных рынках России - 15.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241115/dolgi-852851153.html
В ЦФР отметили рост долгов за электроэнергию на розничных рынках России
В ЦФР отметили рост долгов за электроэнергию на розничных рынках России - 15.11.2024, ПРАЙМ
В ЦФР отметили рост долгов за электроэнергию на розничных рынках России
Задолженность за электроэнергию на розничных рынках России за январь-сентябрь выросла на 7,2%, или на 23,085 миллиарда рублей, до 344,904 миллиарда, следует из... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T16:43+0300
2024-11-15T16:43+0300
энергетика
россия
цфр
электроэнергия
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/45/834864528_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_07f98c79e79bc02bbd87b64f2b30f218.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Задолженность за электроэнергию на розничных рынках России за январь-сентябрь выросла на 7,2%, или на 23,085 миллиарда рублей, до 344,904 миллиарда, следует из презентации члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова. Согласно его презентации, на начало первого квартала задолженность составляла 321,819 миллиарда рублей, а теперь она выросла до 344,904 миллиарда. При этом на конец первого полугодия долг составлял 317,736 миллиарда, и таким образом за июль-сентябрь он вырос на 8,6%. "Третий квартал прошли с уровнем расчетов 97,5%, что хуже на 1,9 п.п., чем за аналогичный период прошлого года. По месяцам - июнь прошли с ухудшением на 7,8 п.п., август - с улучшением на 2,5 п.п. и выше 100%, а вот сентябрь - с ухудшением на 0,7 п.п., но выше 100%. Прирост задолженности на розничном рынке за третий квартал составил 27 миллиардов рублей. И за девять месяцев нарастающим итогом уровень расчетов на рознице составил 99,2%, это на 0,6 п.п. хуже, чем за девять месяцев 2023 года", - отметил Чернов. Он добавил, что за девять месяцев платежная дисциплина улучшилась только у покупателей электроэнергии Дальневосточного федерального округа, сохранили динамику расчетов покупатели Уральского федерального округа, ухудшили уровень расчетов покупатели Сибирского, Приволжского, Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Самая большая доля задолженности приходится на Центральный ФО (31%), далее идут Приволжский (18%) и Северо-Кавказский ФО (16%). Наименьшая доля у Дальневосточного ФО (4%), заключил он.
https://1prime.ru/20241113/elektroenergiya-852790415.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/45/834864528_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_2fb9c06ad054a6b9969612ebfee94985.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, цфр, электроэнергия
Энергетика, РОССИЯ, ЦФР, электроэнергия
16:43 15.11.2024
 
В ЦФР отметили рост долгов за электроэнергию на розничных рынках России

ЦФР: долги за электроэнергию на розничных рынках России выросли на 7,2%

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Задолженность за электроэнергию на розничных рынках России за январь-сентябрь выросла на 7,2%, или на 23,085 миллиарда рублей, до 344,904 миллиарда, следует из презентации члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова.
Согласно его презентации, на начало первого квартала задолженность составляла 321,819 миллиарда рублей, а теперь она выросла до 344,904 миллиарда. При этом на конец первого полугодия долг составлял 317,736 миллиарда, и таким образом за июль-сентябрь он вырос на 8,6%.
"Третий квартал прошли с уровнем расчетов 97,5%, что хуже на 1,9 п.п., чем за аналогичный период прошлого года. По месяцам - июнь прошли с ухудшением на 7,8 п.п., август - с улучшением на 2,5 п.п. и выше 100%, а вот сентябрь - с ухудшением на 0,7 п.п., но выше 100%. Прирост задолженности на розничном рынке за третий квартал составил 27 миллиардов рублей. И за девять месяцев нарастающим итогом уровень расчетов на рознице составил 99,2%, это на 0,6 п.п. хуже, чем за девять месяцев 2023 года", - отметил Чернов.
Он добавил, что за девять месяцев платежная дисциплина улучшилась только у покупателей электроэнергии Дальневосточного федерального округа, сохранили динамику расчетов покупатели Уральского федерального округа, ухудшили уровень расчетов покупатели Сибирского, Приволжского, Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
Самая большая доля задолженности приходится на Центральный ФО (31%), далее идут Приволжский (18%) и Северо-Кавказский ФО (16%). Наименьшая доля у Дальневосточного ФО (4%), заключил он.
Максим Орешкин. ПМЭФ-2021 - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Экономику России ожидает проблема дефицита электроэнергии, заявил Орешкин
13 ноября, 13:28
 
ЭнергетикаРОССИЯЦФРэлектроэнергия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала