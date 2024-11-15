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В ЦФР отметили рост долгов за электроэнергию на розничных рынках России

В ЦФР отметили рост долгов за электроэнергию на розничных рынках России - 15.11.2024, ПРАЙМ

В ЦФР отметили рост долгов за электроэнергию на розничных рынках России

Задолженность за электроэнергию на розничных рынках России за январь-сентябрь выросла на 7,2%, или на 23,085 миллиарда рублей, до 344,904 миллиарда, следует из... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T16:43+0300

2024-11-15T16:43+0300

2024-11-15T16:43+0300

энергетика

россия

цфр

электроэнергия

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Задолженность за электроэнергию на розничных рынках России за январь-сентябрь выросла на 7,2%, или на 23,085 миллиарда рублей, до 344,904 миллиарда, следует из презентации члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова. Согласно его презентации, на начало первого квартала задолженность составляла 321,819 миллиарда рублей, а теперь она выросла до 344,904 миллиарда. При этом на конец первого полугодия долг составлял 317,736 миллиарда, и таким образом за июль-сентябрь он вырос на 8,6%. "Третий квартал прошли с уровнем расчетов 97,5%, что хуже на 1,9 п.п., чем за аналогичный период прошлого года. По месяцам - июнь прошли с ухудшением на 7,8 п.п., август - с улучшением на 2,5 п.п. и выше 100%, а вот сентябрь - с ухудшением на 0,7 п.п., но выше 100%. Прирост задолженности на розничном рынке за третий квартал составил 27 миллиардов рублей. И за девять месяцев нарастающим итогом уровень расчетов на рознице составил 99,2%, это на 0,6 п.п. хуже, чем за девять месяцев 2023 года", - отметил Чернов. Он добавил, что за девять месяцев платежная дисциплина улучшилась только у покупателей электроэнергии Дальневосточного федерального округа, сохранили динамику расчетов покупатели Уральского федерального округа, ухудшили уровень расчетов покупатели Сибирского, Приволжского, Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Самая большая доля задолженности приходится на Центральный ФО (31%), далее идут Приволжский (18%) и Северо-Кавказский ФО (16%). Наименьшая доля у Дальневосточного ФО (4%), заключил он.

https://1prime.ru/20241113/elektroenergiya-852790415.html

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россия, цфр, электроэнергия