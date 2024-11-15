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Доллар растет: кому это выгодно?

Доллар растет: кому это выгодно? - 15.11.2024, ПРАЙМ

Доллар растет: кому это выгодно?

В четверг, 14 ноября, российский рубль завершил торговую сессию снижением против основных валют. Больше всего он подешевел к доллару. Пара доллар/рубль... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T08:44+0300

2024-11-15T08:44+0300

2024-11-15T08:44+0300

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. В четверг, 14 ноября, российский рубль завершил торговую сессию снижением против основных валют. Больше всего он подешевел к доллару. Пара доллар/рубль повысилась на 1,10%, до 99,68 рубля, евро/рубль - на 0,98%, до 104,91 рубля, юань/рубль - на 0,88%, до 13,71 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы на 15 ноября: доллар – 99,018 рубля, евро – 104,5016 рубля.Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. В настоящее время рубль испытывает давление по нескольким причинам. Основной фактор - это существенное снижение продаж валюты российскими компаниями, при этом многие международные сделки теперь проводятся не в долларах, а в национальных валютах. Ситуацию усугубляет общемировое укрепление доллара и падение цен на нефть, вызванное снижением спроса со стороны Китая. Несмотря на небольшой рост нефтяных котировок в четверг вечером, этого оказалось недостаточно для поддержки российской валюты.Стоит отметить и внутренние экономические факторы:- Высокие темпы инфляции: в октябре рост цен составил 0,75% против 0,48% в сентябре, а годовая инфляция достигла 8,54%;- Активный рост корпоративного кредитования, который сохраняет высокую динамику;- Несоответствие уровня спроса возможностям производства товаров и услуг;- Снижение экспорта нефти и нефтепродуктов из России в октябре на 90 тысяч баррелей в сутки до 7,3 миллиона б/с;- Уменьшение поставок в ключевые страны-партнеры: экспорт в Китай снизился до 2,2 миллиона б/с с 2,4 миллиона б/с, в Индию - до 1,7 миллиона б/с с двух миллионов б/с;- Сокращение поставок в Латинскую Америку с 300 тысяч до 100 тысяч баррелей в сутки.Индекс доллара продолжает восходящее движение, достигнув новых максимумов 2024 года выше отметки 107.00. Основным драйвером роста стали комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не торопится снижать процентные ставки. Дополнительную поддержку оказали данные по производственной инфляции PPI, которые превысили ожидания, указывая на сохранение инфляционного давления в экономике.Цены на нефть демонстрируют вялую динамику, консолидируясь около отметки 71,90 доллара за баррель. Рынок пытается найти баланс между противоречивыми факторами: с одной стороны, значительное сокращение запасов бензина в США оказывает поддержку ценам, с другой - укрепление доллара и опасения по поводу спроса создают давление.Согласно еженедельному отчету Управления энергетической информации (EIA), запасы сырой нефти в США выросли на 2,089 миллиона баррелей, что немного превысило прогноз в 1,85 миллиона баррелей. Запасы бензина сократились на 4,4 миллиона баррелей против прогноза +600 тысяч баррелей. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает укрепление доллара США, достигшего годовых максимумов. Сильный доллар традиционно делает сырьевые товары более дорогими для держателей других валют, что может негативно сказаться на спросе.В краткосрочной перспективе рынок нефти остается уязвимым к дальнейшему снижению. Основные риски связаны с замедлением глобального спроса, особенно со стороны Китая, и возможным усилением добычи в странах, не входящих в ОПЕК+. Поддержку ценам может оказать сезонный рост спроса на топливо в США и геополитическая напряженность.Что касается возможных колебаний курса, то напряжение для рубля сохранится. Верхняя граница по доллару при текущих условиях оценивается около 105 рублей, хотя точное прогнозирование затруднено из-за множества влияющих факторов. Традиционно в конце года растет спрос на валюту, а увеличение государственных расходов создает дополнительное давление на российскую валюту. При сохранении текущих тенденций и отсутствии вмешательства со стороны Центрального банка и Минфина курс доллара может достигнуть отметки в 105 рублей. Рост выше пока не рассматривается, поскольку это вызовет новый виток инфляции и резкое повышение ставки, что сильнее ударит по промышленности. Зачем вести бизнес при таких ставках, если можно вывести все деньги и получать проценты по вкладам.Индекс Мосбиржи снизился на 2,41%, до 2697,47 п., индекс РТС - на 3,05%, до 858,19 п. Индекс Мосбиржи перекрыл два гэпа. После падения до 2705 п. на горизонте опять появился уровень 2640 п.Повторюсь: пока ставки по вкладам достигают 23-24% годовых, нет смысла вкладываться в акции. Все восстановления имеют под собой спекулятивную составляющую.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/82837/58/828375808_0:0:1000:1001_100x100_80_0_0_a4d88b31813e28d55792658bf809d60f.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/82837/58/828375808_0:0:1000:1001_100x100_80_0_0_a4d88b31813e28d55792658bf809d60f.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, курсы валют, доллар, рубль