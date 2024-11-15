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Доллар продолжает укрепляться: евро и рубль под давлением - 15.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241115/dollar-852834840.html
Доллар продолжает укрепляться: евро и рубль под давлением
Доллар продолжает укрепляться: евро и рубль под давлением - 15.11.2024, ПРАЙМ
Доллар продолжает укрепляться: евро и рубль под давлением
С начала текущей недели американская валюта продолжает укрепляться, подтолкнув индекс доллара (DXY) к наивысшему уровню с июня 2023 года — выше 106,2. Ожидаемая | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T09:44+0300
2024-11-15T09:44+0300
экономика
мнения аналитиков
доллар
евро
рубль
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. С начала текущей недели американская валюта продолжает укрепляться, подтолкнув индекс доллара (DXY) к наивысшему уровню с июня 2023 года — выше 106,2. Ожидаемая поддержка для доллара пришла после решения Федеральной резервной системы США на заседании 7 ноября.Регулятор понизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, установив её в диапазоне 4,5-4,75%, что отразилось на улучшении прогноза по инфляции, которая уже стремится к целевым значениям в 2%. Важно отметить, что ФРС предупредила о мягкости в дальнейшем снижении ставок, что обусловлено возможными инфляционными рисками, вызванными экономической программой текущего правительства США. Напоминаем, что увеличение пошлин на импорт в период президентства Трампа также оказывало влияние на валютные котировки, создав давление на валюты торговых партнёров.На российском валютном рынке на данный момент наблюдается коррекция курса рубля с ограниченной волатильностью, но в долгосрочной перспективе ожидается укрепление доллара.Позитивные данные по внешней торговле России в сентябре также оказали поддержку рублю. Так, профицит внешней торговли составил 12,63 млрд долларов, что превышает августовский показатель на 3 млрд. Однако есть риски, которые могут повлиять на рубль в ближайшие месяцы. Это касается возможного падения цен на нефть: стоимость барреля Brent снова колеблется на уровне 70 долларов, что связано с ожиданиями увеличения добычи в США и Саудовской Аравии. При таких условиях перевес на сторону рубля в обозримом будущем маловероятен, хотя определённый вклад в укрепление российской валюты могут внести продажи валюты экспортерами.ПРОГНОЗЫДля евро по отношению к доллару прогнозируется дальнейшее снижение с возможным снижением в район 1,05-1,06. При этом важным барьером для роста котировок самой популярной валютной пары евро/доллар среди трейдеров "Альфа-Форекс" выступает уровень 1,075.Доллар продолжает укрепляться, и возможно достижение рубежа 99,5-100 рублей за доллар. Поддержка смещена в зону 95-96 рублей за доллар. Укрепление рубля до конца осени маловероятно. Вероятный оптимистичный курс доллара до начала зимы находится в диапазоне 98-99 руб.Евро, в свою очередь, стабилизировалось в диапазоне 102-106 рублей за евро, и вряд ли ожидаются большие колебания в ближайшее время.
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, доллар, евро, рубль
Экономика, Мнения аналитиков, доллар, евро, рубль
09:44 15.11.2024
 

Доллар продолжает укрепляться: евро и рубль под давлением

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. С начала текущей недели американская валюта продолжает укрепляться, подтолкнув индекс доллара (DXY) к наивысшему уровню с июня 2023 года — выше 106,2. Ожидаемая поддержка для доллара пришла после решения Федеральной резервной системы США на заседании 7 ноября.
Регулятор понизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, установив её в диапазоне 4,5-4,75%, что отразилось на улучшении прогноза по инфляции, которая уже стремится к целевым значениям в 2%. Важно отметить, что ФРС предупредила о мягкости в дальнейшем снижении ставок, что обусловлено возможными инфляционными рисками, вызванными экономической программой текущего правительства США. Напоминаем, что увеличение пошлин на импорт в период президентства Трампа также оказывало влияние на валютные котировки, создав давление на валюты торговых партнёров.
На российском валютном рынке на данный момент наблюдается коррекция курса рубля с ограниченной волатильностью, но в долгосрочной перспективе ожидается укрепление доллара.
Позитивные данные по внешней торговле России в сентябре также оказали поддержку рублю. Так, профицит внешней торговли составил 12,63 млрд долларов, что превышает августовский показатель на 3 млрд. Однако есть риски, которые могут повлиять на рубль в ближайшие месяцы. Это касается возможного падения цен на нефть: стоимость барреля Brent снова колеблется на уровне 70 долларов, что связано с ожиданиями увеличения добычи в США и Саудовской Аравии. При таких условиях перевес на сторону рубля в обозримом будущем маловероятен, хотя определённый вклад в укрепление российской валюты могут внести продажи валюты экспортерами.

ПРОГНОЗЫ

Для евро по отношению к доллару прогнозируется дальнейшее снижение с возможным снижением в район 1,05-1,06. При этом важным барьером для роста котировок самой популярной валютной пары евро/доллар среди трейдеров "Альфа-Форекс" выступает уровень 1,075.
Доллар продолжает укрепляться, и возможно достижение рубежа 99,5-100 рублей за доллар. Поддержка смещена в зону 95-96 рублей за доллар. Укрепление рубля до конца осени маловероятно. Вероятный оптимистичный курс доллара до начала зимы находится в диапазоне 98-99 руб.
Евро, в свою очередь, стабилизировалось в диапазоне 102-106 рублей за евро, и вряд ли ожидаются большие колебания в ближайшее время.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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