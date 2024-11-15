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Польская армия закупила разведывательные дроны на 25 миллионов долларов - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Польская армия закупила разведывательные дроны на 25 миллионов долларов
Польская армия закупила разведывательные дроны на 25 миллионов долларов - 15.11.2024, ПРАЙМ
Польская армия закупила разведывательные дроны на 25 миллионов долларов
Польская армия купила 52 разведывательных дрона FlyEye за 100 миллионов злотых (около 25 миллионов долларов), сообщил журналистам министр национальной обороны... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T14:09+0300
2024-11-15T14:09+0300
вооружения
польша
дроны
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ВАРШАВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Польская армия купила 52 разведывательных дрона FlyEye за 100 миллионов злотых (около 25 миллионов долларов), сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владилав Косиняк-Камыш. "Ранее мы подписали рамочное соглашение на покупку 1700 дронов FlyEye, а сегодня мы покупаем 52 штуки, которые будут поставлены до конца года. Стоимость этого контракта составляет около 100 миллионов злотых. Очередная закупка дронов FlyEye, которые служат для разведки, которые являются одним из важнейших элементов в польской армии", - сказал Косиняк-Камыш. "Я очень рад, что мы инвестируем в то, что является будущим поля битвы, а фактически – современностью поля битвы. Это беспилотные аппараты, дроны", - добавил он. Польский министр отметил, что такие дроны применяются, например, во время боевых действий на Украине. "Дроны FlyEye проверены в военных действиях и не только. Они применяются во всех родах вооруженных сил. Эта техника применяется, в частности, на Украине", - сказал он.
https://1prime.ru/20241115/polsha-852845858.html
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польша, дроны
Вооружения, ПОЛЬША, дроны
14:09 15.11.2024
 
Польская армия закупила разведывательные дроны на 25 миллионов долларов

Польская армия купила 52 разведывательных дрона FlyEye за 25 миллионов долларов

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© flickr.com / 1GNC Münster
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ВАРШАВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Польская армия купила 52 разведывательных дрона FlyEye за 100 миллионов злотых (около 25 миллионов долларов), сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владилав Косиняк-Камыш.
"Ранее мы подписали рамочное соглашение на покупку 1700 дронов FlyEye, а сегодня мы покупаем 52 штуки, которые будут поставлены до конца года. Стоимость этого контракта составляет около 100 миллионов злотых. Очередная закупка дронов FlyEye, которые служат для разведки, которые являются одним из важнейших элементов в польской армии", - сказал Косиняк-Камыш.
"Я очень рад, что мы инвестируем в то, что является будущим поля битвы, а фактически – современностью поля битвы. Это беспилотные аппараты, дроны", - добавил он.
Польский министр отметил, что такие дроны применяются, например, во время боевых действий на Украине. "Дроны FlyEye проверены в военных действиях и не только. Они применяются во всех родах вооруженных сил. Эта техника применяется, в частности, на Украине", - сказал он.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
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ВооруженияПОЛЬШАдроны
 
 
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