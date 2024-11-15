https://1prime.ru/20241115/drony-852845985.html

Польская армия закупила разведывательные дроны на 25 миллионов долларов

Польская армия закупила разведывательные дроны на 25 миллионов долларов - 15.11.2024, ПРАЙМ

Польская армия закупила разведывательные дроны на 25 миллионов долларов

Польская армия купила 52 разведывательных дрона FlyEye за 100 миллионов злотых (около 25 миллионов долларов), сообщил журналистам министр национальной обороны... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T14:09+0300

2024-11-15T14:09+0300

2024-11-15T14:09+0300

вооружения

польша

дроны

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg

ВАРШАВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Польская армия купила 52 разведывательных дрона FlyEye за 100 миллионов злотых (около 25 миллионов долларов), сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владилав Косиняк-Камыш. "Ранее мы подписали рамочное соглашение на покупку 1700 дронов FlyEye, а сегодня мы покупаем 52 штуки, которые будут поставлены до конца года. Стоимость этого контракта составляет около 100 миллионов злотых. Очередная закупка дронов FlyEye, которые служат для разведки, которые являются одним из важнейших элементов в польской армии", - сказал Косиняк-Камыш. "Я очень рад, что мы инвестируем в то, что является будущим поля битвы, а фактически – современностью поля битвы. Это беспилотные аппараты, дроны", - добавил он. Польский министр отметил, что такие дроны применяются, например, во время боевых действий на Украине. "Дроны FlyEye проверены в военных действиях и не только. Они применяются во всех родах вооруженных сил. Эта техника применяется, в частности, на Украине", - сказал он.

https://1prime.ru/20241115/polsha-852845858.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, дроны