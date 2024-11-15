https://1prime.ru/20241115/drony-852845985.html
Польская армия закупила разведывательные дроны на 25 миллионов долларов
Польская армия закупила разведывательные дроны на 25 миллионов долларов - 15.11.2024, ПРАЙМ
Польская армия закупила разведывательные дроны на 25 миллионов долларов
Польская армия купила 52 разведывательных дрона FlyEye за 100 миллионов злотых (около 25 миллионов долларов), сообщил журналистам министр национальной обороны... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T14:09+0300
2024-11-15T14:09+0300
2024-11-15T14:09+0300
вооружения
польша
дроны
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
ВАРШАВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Польская армия купила 52 разведывательных дрона FlyEye за 100 миллионов злотых (около 25 миллионов долларов), сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владилав Косиняк-Камыш. "Ранее мы подписали рамочное соглашение на покупку 1700 дронов FlyEye, а сегодня мы покупаем 52 штуки, которые будут поставлены до конца года. Стоимость этого контракта составляет около 100 миллионов злотых. Очередная закупка дронов FlyEye, которые служат для разведки, которые являются одним из важнейших элементов в польской армии", - сказал Косиняк-Камыш. "Я очень рад, что мы инвестируем в то, что является будущим поля битвы, а фактически – современностью поля битвы. Это беспилотные аппараты, дроны", - добавил он. Польский министр отметил, что такие дроны применяются, например, во время боевых действий на Украине. "Дроны FlyEye проверены в военных действиях и не только. Они применяются во всех родах вооруженных сил. Эта техника применяется, в частности, на Украине", - сказал он.
https://1prime.ru/20241115/polsha-852845858.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_5e31bddc7c69e3795a3153add76be002.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, дроны
Вооружения, ПОЛЬША, дроны
Польская армия закупила разведывательные дроны на 25 миллионов долларов
Польская армия купила 52 разведывательных дрона FlyEye за 25 миллионов долларов
ВАРШАВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Польская армия купила 52 разведывательных дрона FlyEye за 100 миллионов злотых (около 25 миллионов долларов), сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владилав Косиняк-Камыш.
"Ранее мы подписали рамочное соглашение на покупку 1700 дронов FlyEye, а сегодня мы покупаем 52 штуки, которые будут поставлены до конца года. Стоимость этого контракта составляет около 100 миллионов злотых. Очередная закупка дронов FlyEye, которые служат для разведки, которые являются одним из важнейших элементов в польской армии", - сказал Косиняк-Камыш.
"Я очень рад, что мы инвестируем в то, что является будущим поля битвы, а фактически – современностью поля битвы. Это беспилотные аппараты, дроны", - добавил он.
Польский министр отметил, что такие дроны применяются, например, во время боевых действий на Украине. "Дроны FlyEye проверены в военных действиях и не только. Они применяются во всех родах вооруженных сил. Эта техника применяется, в частности, на Украине", - сказал он.
В Польше упрекнули украинцев в "короткой памяти"