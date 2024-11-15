Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Экомилк" в ходе проверки Генпрокуратуры понизил цены на часть товаров - 15.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241115/ekomilk-852850728.html
"Экомилк" в ходе проверки Генпрокуратуры понизил цены на часть товаров
"Экомилк" в ходе проверки Генпрокуратуры понизил цены на часть товаров - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Экомилк" в ходе проверки Генпрокуратуры понизил цены на часть товаров
Производитель молочной продукции "Экомилк" в рамках проверки Генпрокуратуры принял решение понизить до прежнего уровня цены на часть товаров - относящиеся к... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T16:27+0300
2024-11-15T16:27+0300
экономика
россия
молочная продукция
https://cdnn.1prime.ru/img/80266/10/802661059_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6dca35c5577931c08549acf99c034191.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Производитель молочной продукции "Экомилк" в рамках проверки Генпрокуратуры принял решение понизить до прежнего уровня цены на часть товаров - относящиеся к категории социально значимой продукции, сообщили РИА Новости в компании. "Мы подтверждаем, что по результатам обсуждения с органами прокуратуры нами было принято решение не распространять повышение цен, произошедшее с октября 2024 года, на часть ассортиментных позиций, которые относятся к категории социально значимой продукции и пользуются высоким спросом у социально незащищенных слоев населения. Мы скорректировали цены, оставив их на прежнем уровне", - говорится в сообщении. В компании пояснили, что "Экомилк", как и другие производители молочной продукции, столкнулась с существенным ростом производственных расходов: цены на основные виды сырьевых ресурсов выросли на 20-30%, стоимость логистических расходов - вплоть до 30% в зависимости от направления, а также наблюдался ощутимый рост ставок по заемному финансированию. При этом производитель подтвердил, что скорректировал цены, оставив их на прежнем уровне. Во вторник в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ сообщили, что генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями. А в четверг в Telegram-канале ГП РФ сообщили, что производители молочной продукции вернули цены на молоко на прежний уровень еще до завершения проверки. В начале ноября Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") заявил о том, что цены на молочную продукцию в РФ растут из-за увеличения себестоимости производства по всей цепочке, при этом себестоимость, по данным союза, повышается быстрее цен реализации.
https://1prime.ru/20241112/moloko-852766519.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80266/10/802661059_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_de425fabedbec68ac15dd197c7de70db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, молочная продукция
Экономика, РОССИЯ, молочная продукция
16:27 15.11.2024
 
"Экомилк" в ходе проверки Генпрокуратуры понизил цены на часть товаров

"Экомилк" в ходе проверки ГП РФ понизил назад цены на социально-значимые товары

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкМолочно-консервный комбинат
Молочно-консервный комбинат - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Производитель молочной продукции "Экомилк" в рамках проверки Генпрокуратуры принял решение понизить до прежнего уровня цены на часть товаров - относящиеся к категории социально значимой продукции, сообщили РИА Новости в компании.
"Мы подтверждаем, что по результатам обсуждения с органами прокуратуры нами было принято решение не распространять повышение цен, произошедшее с октября 2024 года, на часть ассортиментных позиций, которые относятся к категории социально значимой продукции и пользуются высоким спросом у социально незащищенных слоев населения. Мы скорректировали цены, оставив их на прежнем уровне", - говорится в сообщении.
В компании пояснили, что "Экомилк", как и другие производители молочной продукции, столкнулась с существенным ростом производственных расходов: цены на основные виды сырьевых ресурсов выросли на 20-30%, стоимость логистических расходов - вплоть до 30% в зависимости от направления, а также наблюдался ощутимый рост ставок по заемному финансированию. При этом производитель подтвердил, что скорректировал цены, оставив их на прежнем уровне.
Во вторник в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ сообщили, что генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями. А в четверг в Telegram-канале ГП РФ сообщили, что производители молочной продукции вернули цены на молоко на прежний уровень еще до завершения проверки.
В начале ноября Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") заявил о том, что цены на молочную продукцию в РФ растут из-за увеличения себестоимости производства по всей цепочке, при этом себестоимость, по данным союза, повышается быстрее цен реализации.
% Молоко
"Вимм-билль-данн" подтвердил повышение отпускных цен на молоко
12 ноября, 15:27
 
ЭкономикаРОССИЯмолочная продукция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала