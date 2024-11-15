https://1prime.ru/20241115/ekomilk-852850728.html

"Экомилк" в ходе проверки Генпрокуратуры понизил цены на часть товаров

"Экомилк" в ходе проверки Генпрокуратуры понизил цены на часть товаров - 15.11.2024, ПРАЙМ

"Экомилк" в ходе проверки Генпрокуратуры понизил цены на часть товаров

Производитель молочной продукции "Экомилк" в рамках проверки Генпрокуратуры принял решение понизить до прежнего уровня цены на часть товаров - относящиеся к... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T16:27+0300

2024-11-15T16:27+0300

2024-11-15T16:27+0300

экономика

россия

молочная продукция

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Производитель молочной продукции "Экомилк" в рамках проверки Генпрокуратуры принял решение понизить до прежнего уровня цены на часть товаров - относящиеся к категории социально значимой продукции, сообщили РИА Новости в компании. "Мы подтверждаем, что по результатам обсуждения с органами прокуратуры нами было принято решение не распространять повышение цен, произошедшее с октября 2024 года, на часть ассортиментных позиций, которые относятся к категории социально значимой продукции и пользуются высоким спросом у социально незащищенных слоев населения. Мы скорректировали цены, оставив их на прежнем уровне", - говорится в сообщении. В компании пояснили, что "Экомилк", как и другие производители молочной продукции, столкнулась с существенным ростом производственных расходов: цены на основные виды сырьевых ресурсов выросли на 20-30%, стоимость логистических расходов - вплоть до 30% в зависимости от направления, а также наблюдался ощутимый рост ставок по заемному финансированию. При этом производитель подтвердил, что скорректировал цены, оставив их на прежнем уровне. Во вторник в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ сообщили, что генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями. А в четверг в Telegram-канале ГП РФ сообщили, что производители молочной продукции вернули цены на молоко на прежний уровень еще до завершения проверки. В начале ноября Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") заявил о том, что цены на молочную продукцию в РФ растут из-за увеличения себестоимости производства по всей цепочке, при этом себестоимость, по данным союза, повышается быстрее цен реализации.

https://1prime.ru/20241112/moloko-852766519.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, молочная продукция