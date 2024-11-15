https://1prime.ru/20241115/ekonomika-852841669.html

В Кремле оценили усилия по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ

В Кремле оценили усилия по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ - 15.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили усилия по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ

Экономический блок принимает меры по обеспечению макроэкономической стабильности в стране и отслеживает последствия этих мер, рассказал официальный... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T12:40+0300

2024-11-15T12:40+0300

2024-11-15T13:33+0300

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Экономический блок принимает меры по обеспечению макроэкономической стабильности в стране и отслеживает последствия этих мер, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Безусловно, наш экономический блок и те, кто занимается экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой экономики", - сказал пресс-секретарь российского президента.Песков также уточнил, что руководство страны будет тщательно отслеживать последствия мер по обеспечению экономической стабильности.Ранее сообщалось, что "Сбер" принял решение с 15 ноября повысить ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п. Таким образом, теперь ставка на первичное жилье составит 28,4 процента, а на вторичное - до 28,1 процента. Кроме того, банк ВТБ заявил о повышении с 15 ноября ставок по вкладам.

https://1prime.ru/20241114/peskov-852818607.html

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россия, дмитрий песков