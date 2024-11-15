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В Кремле оценили усилия по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ
В Кремле оценили усилия по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ - 15.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили усилия по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ
Экономический блок принимает меры по обеспечению макроэкономической стабильности в стране и отслеживает последствия этих мер, рассказал официальный... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T12:40+0300
2024-11-15T12:40+0300
2024-11-15T13:33+0300
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Экономический блок принимает меры по обеспечению макроэкономической стабильности в стране и отслеживает последствия этих мер, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Безусловно, наш экономический блок и те, кто занимается экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой экономики", - сказал пресс-секретарь российского президента.Песков также уточнил, что руководство страны будет тщательно отслеживать последствия мер по обеспечению экономической стабильности.Ранее сообщалось, что "Сбер" принял решение с 15 ноября повысить ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п. Таким образом, теперь ставка на первичное жилье составит 28,4 процента, а на вторичное - до 28,1 процента. Кроме того, банк ВТБ заявил о повышении с 15 ноября ставок по вкладам.
https://1prime.ru/20241114/peskov-852818607.html
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россия, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
В Кремле оценили усилия по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ
Кремль связал повышение ставок по ипотеке с обеспечением стабильности экономики
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Экономический блок принимает меры по обеспечению макроэкономической стабильности в стране и отслеживает последствия этих мер, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Безусловно, наш экономический блок и те, кто занимается экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой экономики", - сказал пресс-секретарь российского президента.
Песков также уточнил, что руководство страны будет тщательно отслеживать последствия мер по обеспечению экономической стабильности.
Ранее сообщалось, что "Сбер" принял решение с 15 ноября повысить ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п. Таким образом, теперь ставка на первичное жилье составит 28,4 процента, а на вторичное - до 28,1 процента. Кроме того, банк ВТБ заявил о повышении с 15 ноября ставок по вкладам.
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