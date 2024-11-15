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ЕС готовится к "переоценке ценностей" в отношениях с США, пишут СМИ - 15.11.2024, ПРАЙМ
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ЕС готовится к "переоценке ценностей" в отношениях с США, пишут СМИ
ЕС готовится к "переоценке ценностей" в отношениях с США, пишут СМИ - 15.11.2024, ПРАЙМ
ЕС готовится к "переоценке ценностей" в отношениях с США, пишут СМИ
Европейский союз готовится пересмотреть свои ценности и переосмыслить отношения с США после победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает Bloomberg. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T10:02+0300
2024-11-15T10:02+0300
политика
ес
сша
дональд трамп
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз готовится пересмотреть свои ценности и переосмыслить отношения с США после победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает Bloomberg."ЕС готовится к переоценке ценностей. Лидеры хотят заняться вопросом места Европы в мире, и это означает переоценку отношений блока со своим ближайшим союзником - США. Они займутся этим за обедом на саммите в Брюсселе 19 декабря", - сказано в публикации ведомства.Также страны ЕС намерены рассмотреть способы восстановления отношений с Великобританией.Дональд Трамп стал первым американским политиком с XIX века, вернувшимся на пост президента после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа признали все основные СМИ.Коллегия выборщиков должна проголосовать 17 декабря, новый Конгресс утвердит результаты голосования 6 января, а инаугурация нового главы государства состоится 20 января.
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ес, сша, дональд трамп
Политика, ЕС, США, Дональд Трамп
10:02 15.11.2024
 
ЕС готовится к "переоценке ценностей" в отношениях с США, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС 19 декабря обсудит переоценку отношений с США после победы Трампа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз готовится пересмотреть свои ценности и переосмыслить отношения с США после победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает Bloomberg.
"ЕС готовится к переоценке ценностей. Лидеры хотят заняться вопросом места Европы в мире, и это означает переоценку отношений блока со своим ближайшим союзником - США. Они займутся этим за обедом на саммите в Брюсселе 19 декабря", - сказано в публикации ведомства.
Также страны ЕС намерены рассмотреть способы восстановления отношений с Великобританией.
Дональд Трамп стал первым американским политиком с XIX века, вернувшимся на пост президента после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа признали все основные СМИ.
Коллегия выборщиков должна проголосовать 17 декабря, новый Конгресс утвердит результаты голосования 6 января, а инаугурация нового главы государства состоится 20 января.
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