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ЕС готовится к "переоценке ценностей" в отношениях с США, пишут СМИ

ЕС готовится к "переоценке ценностей" в отношениях с США, пишут СМИ - 15.11.2024, ПРАЙМ

ЕС готовится к "переоценке ценностей" в отношениях с США, пишут СМИ

Европейский союз готовится пересмотреть свои ценности и переосмыслить отношения с США после победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает Bloomberg. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T10:02+0300

2024-11-15T10:02+0300

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз готовится пересмотреть свои ценности и переосмыслить отношения с США после победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает Bloomberg."ЕС готовится к переоценке ценностей. Лидеры хотят заняться вопросом места Европы в мире, и это означает переоценку отношений блока со своим ближайшим союзником - США. Они займутся этим за обедом на саммите в Брюсселе 19 декабря", - сказано в публикации ведомства.Также страны ЕС намерены рассмотреть способы восстановления отношений с Великобританией.Дональд Трамп стал первым американским политиком с XIX века, вернувшимся на пост президента после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа признали все основные СМИ.Коллегия выборщиков должна проголосовать 17 декабря, новый Конгресс утвердит результаты голосования 6 января, а инаугурация нового главы государства состоится 20 января.

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