https://1prime.ru/20241115/frantsiya-852838987.html

Макрону мешает Россия. Франция пытается восстановить связи с Африкой

Макрону мешает Россия. Франция пытается восстановить связи с Африкой - 15.11.2024, ПРАЙМ

Макрону мешает Россия. Франция пытается восстановить связи с Африкой

Европейские лидеры начали обсуждать вопросы, связанные с укреплением коллективной безопасности Евросоюза на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах | 15.11.2024, ПРАЙМ

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франция

россия

африка

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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Европейские лидеры начали обсуждать вопросы, связанные с укреплением коллективной безопасности Евросоюза на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, и в этих условиях на первый план выходит необходимость для Франции и Германии активизироваться и брать лидерство на себя, пишет Times of India.На недавнем саммите ЕС президент Франции Эммануэль Макрон выступил за укрепление коллективной европейской обороны как альтернативу зависимости от США, что особенно важно в свете победы Трампа. Известны напряженные отношения республиканца с европейскими партнерами по НАТО, и налицо угроза повторения ситуации при его повторном президентстве.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Трамп обещал прекратить военную помощь Украине, хотя его политика может отличаться от обещаний. Это в любом случае означает, что Европа должна взять на себя ответственность за передачу оружия Украине.В то же время Германия, где распалась правящая коалиция, может не активизировать усилия из-за предстоящих выборов, и именно Франция и Макрон должны взять на себя инициативу, отмечается в статье.При этом Макрон не повышает стратегический вес Франции в международной геополитике. В Африке он потерпел поражение, что позволило России проникнуть в регион. Макрон признал суверенитет Марокко над марокканской Сахарой. Это признание направлено на защиту интересов Парижа и восстановление связей с франкоязычной Африкой.Как указывается в публикации, Франции нужно изменить свое отношение к Африке и выступить за равенство, также необходимо открыто извиниться за колониальное прошлое. Также автор призывает Париж отменить ограничения на поставки оружия большой дальности Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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франция, россия, африка