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Макрону мешает Россия. Франция пытается восстановить связи с Африкой - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Макрону мешает Россия. Франция пытается восстановить связи с Африкой
Макрону мешает Россия. Франция пытается восстановить связи с Африкой - 15.11.2024, ПРАЙМ
Макрону мешает Россия. Франция пытается восстановить связи с Африкой
Европейские лидеры начали обсуждать вопросы, связанные с укреплением коллективной безопасности Евросоюза на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах | 15.11.2024, ПРАЙМ
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россия
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Европейские лидеры начали обсуждать вопросы, связанные с укреплением коллективной безопасности Евросоюза на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, и в этих условиях на первый план выходит необходимость для Франции и Германии активизироваться и брать лидерство на себя, пишет Times of India.На недавнем саммите ЕС президент Франции Эммануэль Макрон выступил за укрепление коллективной европейской обороны как альтернативу зависимости от США, что особенно важно в свете победы Трампа. Известны напряженные отношения республиканца с европейскими партнерами по НАТО, и налицо угроза повторения ситуации при его повторном президентстве.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Трамп обещал прекратить военную помощь Украине, хотя его политика может отличаться от обещаний. Это в любом случае означает, что Европа должна взять на себя ответственность за передачу оружия Украине.В то же время Германия, где распалась правящая коалиция, может не активизировать усилия из-за предстоящих выборов, и именно Франция и Макрон должны взять на себя инициативу, отмечается в статье.При этом Макрон не повышает стратегический вес Франции в международной геополитике. В Африке он потерпел поражение, что позволило России проникнуть в регион. Макрон признал суверенитет Марокко над марокканской Сахарой. Это признание направлено на защиту интересов Парижа и восстановление связей с франкоязычной Африкой.Как указывается в публикации, Франции нужно изменить свое отношение к Африке и выступить за равенство, также необходимо открыто извиниться за колониальное прошлое. Также автор призывает Париж отменить ограничения на поставки оружия большой дальности Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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франция, россия, африка
ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, АФРИКА
11:28 15.11.2024
 
Макрону мешает Россия. Франция пытается восстановить связи с Африкой

Times of India: Макрон старается восстановить связи с Африкой

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Европейские лидеры начали обсуждать вопросы, связанные с укреплением коллективной безопасности Евросоюза на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, и в этих условиях на первый план выходит необходимость для Франции и Германии активизироваться и брать лидерство на себя, пишет Times of India.
На недавнем саммите ЕС президент Франции Эммануэль Макрон выступил за укрепление коллективной европейской обороны как альтернативу зависимости от США, что особенно важно в свете победы Трампа. Известны напряженные отношения республиканца с европейскими партнерами по НАТО, и налицо угроза повторения ситуации при его повторном президентстве.
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Кроме того, Трамп обещал прекратить военную помощь Украине, хотя его политика может отличаться от обещаний. Это в любом случае означает, что Европа должна взять на себя ответственность за передачу оружия Украине.
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В то же время Германия, где распалась правящая коалиция, может не активизировать усилия из-за предстоящих выборов, и именно Франция и Макрон должны взять на себя инициативу, отмечается в статье.
При этом Макрон не повышает стратегический вес Франции в международной геополитике. В Африке он потерпел поражение, что позволило России проникнуть в регион. Макрон признал суверенитет Марокко над марокканской Сахарой. Это признание направлено на защиту интересов Парижа и восстановление связей с франкоязычной Африкой.
Как указывается в публикации, Франции нужно изменить свое отношение к Африке и выступить за равенство, также необходимо открыто извиниться за колониальное прошлое. Также автор призывает Париж отменить ограничения на поставки оружия большой дальности Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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