https://1prime.ru/20241115/gaz-852830472.html

Названы главные покупатели российского газа в ЕС

Названы главные покупатели российского газа в ЕС - 15.11.2024, ПРАЙМ

Названы главные покупатели российского газа в ЕС

Главными покупателями российского газа в Евросоюзе в январе-августе этого года стали Франция, Венгрия и Испания - на эти три страны пришлось чуть более половины | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T05:16+0300

2024-11-15T05:16+0300

2024-11-15T05:16+0300

энергетика

газ

ес

россия

франция

венгрия

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Главными покупателями российского газа в Евросоюзе в январе-августе этого года стали Франция, Венгрия и Испания - на эти три страны пришлось чуть более половины всего импорта из России, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, Россия в этом году поставила в ЕС газа на 9 миллиардов евро, при этом в этом году трубопроводный газ вновь стал главным в российском экспорте. На него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на СПГ - 4,4 миллиарда евро. Основным покупателем "голубого топлива" из России стала Франция, которая за восемь месяцев этого года увеличила закупки на 30% - до 1,9 миллиарда евро. Венгрия же опустилась на второе место, сократив импорт почти на треть - до 1,6 миллиарда евро. Тройку лидеров замыкает Испания, которая поднялась на третью строчку с импортом в 1,4 миллиарда евро. Среди других крупных покупателей - Италия (1,3 миллиарда евро), Греция (919 миллионов), Словакия (800 миллионов) и Бельгия (709 миллионов). При этом сильнее всего импорт за январь-август нарастили Литва (+41%) и Финляндия (+36%), хотя эти страны приобрели совсем небольшие объемы - 1,8 миллиона долларов и 44,3 миллиона долларов соответственно.

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франция

венгрия

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газ, ес, россия, франция, венгрия