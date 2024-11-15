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В Европе подорожал газ. Поставки из России под угрозой - 15.11.2024, ПРАЙМ
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В Европе подорожал газ. Поставки из России под угрозой
В Европе подорожал газ. Поставки из России под угрозой - 15.11.2024, ПРАЙМ
В Европе подорожал газ. Поставки из России под угрозой
В Европе выросли цены на газ на фоне опасений перебоев с поставками из России, пишет британское издание Financial Times. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T09:14+0300
2024-11-15T09:14+0300
энергетика
европа
газ
россия
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. В Европе выросли цены на газ на фоне опасений перебоев с поставками из России, пишет британское издание Financial Times.Австрийская нефтегазовая компания OMV предупредила о возможном прекращении поставок после решения суда в иске против "Газпрома". Он присудил OMV 230 миллионов евро за нерегулярность поставок газа в Германию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramOMV зачтет эту сумму в счет оплаты счетов по контракту с "Газпромом", что может ухудшить договорные отношения.Как отмечается, европейский газовый рынок чувствителен к перебоям с поставками с 2021 года. Австрия и Словакия получают российский газ через Украину, но срок действия транзитного соглашения истекает в конце года.Кроме того, аналитики предупреждают о возможном сокращении транзита через Украину вдвое.OMV диверсифицировала свою деятельность, отказавшись от зависимости от российского газа. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила, что действия OMV не представляют непосредственной угрозы для безопасности поставок.В то же время SPP, крупнейший поставщик энергии в Словакии, подписал контракт с азербайджанской компанией Socar для обеспечения поставок газа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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европа, газ, россия
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, РОССИЯ
09:14 15.11.2024
 
В Европе подорожал газ. Поставки из России под угрозой

FT: в Европе подорожал газ на фоне опасений перебоев с поставками из России

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. В Европе выросли цены на газ на фоне опасений перебоев с поставками из России, пишет британское издание Financial Times.
Австрийская нефтегазовая компания OMV предупредила о возможном прекращении поставок после решения суда в иске против "Газпрома". Он присудил OMV 230 миллионов евро за нерегулярность поставок газа в Германию.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
OMV зачтет эту сумму в счет оплаты счетов по контракту с "Газпромом", что может ухудшить договорные отношения.
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Вчера, 20:52
Как отмечается, европейский газовый рынок чувствителен к перебоям с поставками с 2021 года. Австрия и Словакия получают российский газ через Украину, но срок действия транзитного соглашения истекает в конце года.
Кроме того, аналитики предупреждают о возможном сокращении транзита через Украину вдвое.
OMV диверсифицировала свою деятельность, отказавшись от зависимости от российского газа. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила, что действия OMV не представляют непосредственной угрозы для безопасности поставок.
В то же время SPP, крупнейший поставщик энергии в Словакии, подписал контракт с азербайджанской компанией Socar для обеспечения поставок газа.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭнергетикаЕВРОПАГазРОССИЯ
 
 
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