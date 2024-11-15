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Уперлись в потолок: новый энергокризис подкрался к Европе - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Уперлись в потолок: новый энергокризис подкрался к Европе
Уперлись в потолок: новый энергокризис подкрался к Европе - 15.11.2024, ПРАЙМ
Уперлись в потолок: новый энергокризис подкрался к Европе
Европа подготовилась к зиме, заполнив подземные хранилища газа на почти 100%, однако СПГ-рынок нестабилен и сталкивается с ценовыми скачками, сказано в... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T09:15+0300
2024-11-15T09:53+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Европа подготовилась к зиме, заполнив подземные хранилища газа на почти 100%, однако СПГ-рынок нестабилен и сталкивается с ценовыми скачками, сказано в материале агентства РИА Новости.Сейчас Европа зависит от спотовых поставок и столкнулась с ростом цен до уровня 500 долларов за тысячу кубометров. Хранилища ЕС заполнены, и Еврокомиссия уверена, что этого будет достаточно для покрытия пикового спроса."По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), в ПХГ ЕС сейчас 101,09 миллиарда кубометров голубого топлива. В Германии хранилища заполнены на 96,75%; во Франции — на 93,22; в Австрии — на 93,77; в Италии — на 97,21", - говорится в публикации.Ко всему прочему, спрос на сжиженный природный газ в Европе растет, в то время как уровень его закачки находится на самом низком уровне с 2012 года и на 38% меньше, чем год назад. Запасы газа из хранилищ в 20 раз превышают закачку, что связано с переориентацией европейского рынка с российского трубопроводного газа на сжиженный."В этом году увеличили поставки на десять процентов — до 70,2 миллиарда кубометров — и уперлись в потолок", — рассказал в беседе с изданием член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.Согласно оценкам Kpler, этой зимой поставки на европейский рынок увеличатся всего лишь на 2,5 миллиона тонн.Проблемы в поставке газа из Норвегии также вызвали рост цен на электроэнергию. Увеличение поставок газа ограничено, так как норвежский потенциал практически исчерпан. Европейцы оказались в менее выгодном положении по сравнению с азиатскими странами, так как основная часть сжиженного природного газа идет в Азию по долгосрочным контрактам, а ЕС работает на спотовом рынке, заключили в издании.
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ес, россия, газ
Энергетика, ЕС, РОССИЯ, Газ
09:15 15.11.2024 (обновлено: 09:53 15.11.2024)
 
Уперлись в потолок: новый энергокризис подкрался к Европе

Kpler: поставки СПГ в Европу этой зимой будут ограниченными

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГИС "Суджа"
ГИС Суджа - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Европа подготовилась к зиме, заполнив подземные хранилища газа на почти 100%, однако СПГ-рынок нестабилен и сталкивается с ценовыми скачками, сказано в материале агентства РИА Новости.
Сейчас Европа зависит от спотовых поставок и столкнулась с ростом цен до уровня 500 долларов за тысячу кубометров. Хранилища ЕС заполнены, и Еврокомиссия уверена, что этого будет достаточно для покрытия пикового спроса.
"По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), в ПХГ ЕС сейчас 101,09 миллиарда кубометров голубого топлива. В Германии хранилища заполнены на 96,75%; во Франции — на 93,22; в Австрии — на 93,77; в Италии — на 97,21", - говорится в публикации.
Ко всему прочему, спрос на сжиженный природный газ в Европе растет, в то время как уровень его закачки находится на самом низком уровне с 2012 года и на 38% меньше, чем год назад. Запасы газа из хранилищ в 20 раз превышают закачку, что связано с переориентацией европейского рынка с российского трубопроводного газа на сжиженный.
"В этом году увеличили поставки на десять процентов — до 70,2 миллиарда кубометров — и уперлись в потолок", — рассказал в беседе с изданием член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.
Согласно оценкам Kpler, этой зимой поставки на европейский рынок увеличатся всего лишь на 2,5 миллиона тонн.
Проблемы в поставке газа из Норвегии также вызвали рост цен на электроэнергию. Увеличение поставок газа ограничено, так как норвежский потенциал практически исчерпан. Европейцы оказались в менее выгодном положении по сравнению с азиатскими странами, так как основная часть сжиженного природного газа идет в Азию по долгосрочным контрактам, а ЕС работает на спотовом рынке, заключили в издании.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
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