https://1prime.ru/20241115/gaz-852833014.html

Уперлись в потолок: новый энергокризис подкрался к Европе

Уперлись в потолок: новый энергокризис подкрался к Европе - 15.11.2024, ПРАЙМ

Уперлись в потолок: новый энергокризис подкрался к Европе

Европа подготовилась к зиме, заполнив подземные хранилища газа на почти 100%, однако СПГ-рынок нестабилен и сталкивается с ценовыми скачками, сказано в... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T09:15+0300

2024-11-15T09:15+0300

2024-11-15T09:53+0300

энергетика

ес

россия

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/83992/80/839928099_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_1ef8ae3c5275d82f1807adab0080a526.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Европа подготовилась к зиме, заполнив подземные хранилища газа на почти 100%, однако СПГ-рынок нестабилен и сталкивается с ценовыми скачками, сказано в материале агентства РИА Новости.Сейчас Европа зависит от спотовых поставок и столкнулась с ростом цен до уровня 500 долларов за тысячу кубометров. Хранилища ЕС заполнены, и Еврокомиссия уверена, что этого будет достаточно для покрытия пикового спроса."По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), в ПХГ ЕС сейчас 101,09 миллиарда кубометров голубого топлива. В Германии хранилища заполнены на 96,75%; во Франции — на 93,22; в Австрии — на 93,77; в Италии — на 97,21", - говорится в публикации.Ко всему прочему, спрос на сжиженный природный газ в Европе растет, в то время как уровень его закачки находится на самом низком уровне с 2012 года и на 38% меньше, чем год назад. Запасы газа из хранилищ в 20 раз превышают закачку, что связано с переориентацией европейского рынка с российского трубопроводного газа на сжиженный."В этом году увеличили поставки на десять процентов — до 70,2 миллиарда кубометров — и уперлись в потолок", — рассказал в беседе с изданием член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.Согласно оценкам Kpler, этой зимой поставки на европейский рынок увеличатся всего лишь на 2,5 миллиона тонн.Проблемы в поставке газа из Норвегии также вызвали рост цен на электроэнергию. Увеличение поставок газа ограничено, так как норвежский потенциал практически исчерпан. Европейцы оказались в менее выгодном положении по сравнению с азиатскими странами, так как основная часть сжиженного природного газа идет в Азию по долгосрочным контрактам, а ЕС работает на спотовом рынке, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241114/gaz-852811689.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, россия, газ