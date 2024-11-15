Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еврокомиссия повысила прогноз по цене газа в Европе в 2024 и 2025 годах - 15.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241115/gaz-852847619.html
Еврокомиссия повысила прогноз по цене газа в Европе в 2024 и 2025 годах
Еврокомиссия повысила прогноз по цене газа в Европе в 2024 и 2025 годах - 15.11.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия повысила прогноз по цене газа в Европе в 2024 и 2025 годах
Еврокомиссия повысила ожидания по стоимости газа в Европе в текущем году на 9,7%, а 2025 году - на 14,4%, говорится в осеннем прогнозе ЕК. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T15:00+0300
2024-11-15T15:00+0300
энергетика
европа
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_811672d381535b877c47bccd0a5758df.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия повысила ожидания по стоимости газа в Европе в текущем году на 9,7%, а 2025 году - на 14,4%, говорится в осеннем прогнозе ЕК. Так, в текущем году прогнозируется стоимость газа на уровне 33,9 евро за мегаватт-час (примерно 380 долларов за тысячу кубометров), а в следующем - 39,8 евро за мегаватт-час (около 445 долларов за тысячу кубов). Весной ожидалось, что в этом году газ в Европе будет стоить 30,9 евро за мегаватт-час, а в 2025-м - 34,8 евро. При этом в 2026 году прогнозируется некоторое снижение цены - до 34,8 евро (почти 390 долларов за тысячу кубов). В 2023 году, по данным ЕК, цена газа составляла 41,4 евро за мегаватт-час, или примерно 460 долларов за тысячу кубометров. Прогнозы приводятся по газовым фьючерсам по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) с лондонской биржи ICE. Объем газа принято измерять в Европе в мегаваттах в час (МВт.ч), при этом в России учет идет в кубометрах. Различие связано с тем, что европейский подход основывается на количестве энергии, которую возможно выработать из поставляемого газа. Так, чем выше теплотворная способность или калорийность газа, тем меньший его объем необходим, чтобы вскипятить, например, литр воды, и тем более он дорогой. В Европе такой подход считается более объективным.
https://1prime.ru/20241115/gaz-852832856.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_ce9833d0e19f301474504b41b7fb5806.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, газ
Энергетика, ЕВРОПА, Газ
15:00 15.11.2024
 
Еврокомиссия повысила прогноз по цене газа в Европе в 2024 и 2025 годах

ЕК повысила прогноз по цене газа в Европе в 2024 г на 10%, в 2025 г - на 14%

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© fotolia.com / jorisvo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия повысила ожидания по стоимости газа в Европе в текущем году на 9,7%, а 2025 году - на 14,4%, говорится в осеннем прогнозе ЕК.
Так, в текущем году прогнозируется стоимость газа на уровне 33,9 евро за мегаватт-час (примерно 380 долларов за тысячу кубометров), а в следующем - 39,8 евро за мегаватт-час (около 445 долларов за тысячу кубов). Весной ожидалось, что в этом году газ в Европе будет стоить 30,9 евро за мегаватт-час, а в 2025-м - 34,8 евро.
При этом в 2026 году прогнозируется некоторое снижение цены - до 34,8 евро (почти 390 долларов за тысячу кубов).
Газовая горелка
В Европе подорожал газ. Поставки из России под угрозой
09:14
В 2023 году, по данным ЕК, цена газа составляла 41,4 евро за мегаватт-час, или примерно 460 долларов за тысячу кубометров. Прогнозы приводятся по газовым фьючерсам по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) с лондонской биржи ICE.
Объем газа принято измерять в Европе в мегаваттах в час (МВт.ч), при этом в России учет идет в кубометрах. Различие связано с тем, что европейский подход основывается на количестве энергии, которую возможно выработать из поставляемого газа. Так, чем выше теплотворная способность или калорийность газа, тем меньший его объем необходим, чтобы вскипятить, например, литр воды, и тем более он дорогой. В Европе такой подход считается более объективным.
 
ЭнергетикаЕВРОПАГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала