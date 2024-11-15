https://1prime.ru/20241115/gaz-852847619.html
Еврокомиссия повысила прогноз по цене газа в Европе в 2024 и 2025 годах
Еврокомиссия повысила прогноз по цене газа в Европе в 2024 и 2025 годах - 15.11.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия повысила прогноз по цене газа в Европе в 2024 и 2025 годах
Еврокомиссия повысила ожидания по стоимости газа в Европе в текущем году на 9,7%, а 2025 году - на 14,4%, говорится в осеннем прогнозе ЕК. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T15:00+0300
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энергетика
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газ
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия повысила ожидания по стоимости газа в Европе в текущем году на 9,7%, а 2025 году - на 14,4%, говорится в осеннем прогнозе ЕК. Так, в текущем году прогнозируется стоимость газа на уровне 33,9 евро за мегаватт-час (примерно 380 долларов за тысячу кубометров), а в следующем - 39,8 евро за мегаватт-час (около 445 долларов за тысячу кубов). Весной ожидалось, что в этом году газ в Европе будет стоить 30,9 евро за мегаватт-час, а в 2025-м - 34,8 евро. При этом в 2026 году прогнозируется некоторое снижение цены - до 34,8 евро (почти 390 долларов за тысячу кубов). В 2023 году, по данным ЕК, цена газа составляла 41,4 евро за мегаватт-час, или примерно 460 долларов за тысячу кубометров. Прогнозы приводятся по газовым фьючерсам по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) с лондонской биржи ICE. Объем газа принято измерять в Европе в мегаваттах в час (МВт.ч), при этом в России учет идет в кубометрах. Различие связано с тем, что европейский подход основывается на количестве энергии, которую возможно выработать из поставляемого газа. Так, чем выше теплотворная способность или калорийность газа, тем меньший его объем необходим, чтобы вскипятить, например, литр воды, и тем более он дорогой. В Европе такой подход считается более объективным.
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европа, газ
Еврокомиссия повысила прогноз по цене газа в Европе в 2024 и 2025 годах
ЕК повысила прогноз по цене газа в Европе в 2024 г на 10%, в 2025 г - на 14%
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия повысила ожидания по стоимости газа в Европе в текущем году на 9,7%, а 2025 году - на 14,4%, говорится в осеннем прогнозе ЕК.
Так, в текущем году прогнозируется стоимость газа на уровне 33,9 евро за мегаватт-час (примерно 380 долларов за тысячу кубометров), а в следующем - 39,8 евро за мегаватт-час (около 445 долларов за тысячу кубов). Весной ожидалось, что в этом году газ в Европе будет стоить 30,9 евро за мегаватт-час, а в 2025-м - 34,8 евро.
При этом в 2026 году прогнозируется некоторое снижение цены - до 34,8 евро (почти 390 долларов за тысячу кубов).
В Европе подорожал газ. Поставки из России под угрозой
В 2023 году, по данным ЕК, цена газа составляла 41,4 евро за мегаватт-час, или примерно 460 долларов за тысячу кубометров. Прогнозы приводятся по газовым фьючерсам по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) с лондонской биржи ICE.
Объем газа принято измерять в Европе в мегаваттах в час (МВт.ч), при этом в России учет идет в кубометрах. Различие связано с тем, что европейский подход основывается на количестве энергии, которую возможно выработать из поставляемого газа. Так, чем выше теплотворная способность или калорийность газа, тем меньший его объем необходим, чтобы вскипятить, например, литр воды, и тем более он дорогой. В Европе такой подход считается более объективным.