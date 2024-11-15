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В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ - 15.11.2024, ПРАЙМ

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга опустились на 1% – до 499 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 15.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга опустились на 1% – до 499 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 501,8 доллара (-0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в пятницу составил 496,9 доллара (-1,4%), ценовой максимум – 515,3 доллара (+2,3%). Последние фьючерсы торговались по 499,1 доллара (-0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 503,8 доллара за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость поднялась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов.

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европа, газ, цены