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Австрийская OMV получила от "Газпрома" извещение о приостановке поставок

Австрийская OMV получила от "Газпрома" извещение о приостановке поставок - 15.11.2024, ПРАЙМ

Австрийская OMV получила от "Газпрома" извещение о приостановке поставок

Австрийская OMV сообщила, что ожидает остановки поставок газа в Австрию "Газпром экспортом" с16 ноября, следует из сообщения компании на платформе CEGH REMIT. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T21:40+0300

2024-11-15T21:40+0300

2024-11-15T21:42+0300

экономика

австрия

газ

газпром

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Австрийская OMV сообщила, что ожидает остановки поставок газа в Австрию "Газпром экспортом" с16 ноября, следует из сообщения компании на платформе CEGH REMIT. "OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) только что получила от "Газпром экспорта" информацию о том, что "Газпром экспорт" приостановит - и, таким образом, сократит до 0% - поставки природного газа по контракту на поставку в Австрию с OGMT с 06.00 по центральноевропейскому времени (8.00 мск – ред.) с 16 ноября 2024 года", – говорится в сообщении на платформе. OMV 13 ноября заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки. Ожидается, что может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок, сообщала тогда австрийская компания.

https://1prime.ru/20241113/omv-852808721.html

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австрия, газ, газпром