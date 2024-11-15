https://1prime.ru/20241115/geely--852837755.html

Эксперты рассказали о плюсах и минусах автомобиля Geely Cityray

Эксперты рассказали о плюсах и минусах автомобиля Geely Cityray - 15.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о плюсах и минусах автомобиля Geely Cityray

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал о сильных и слабых сторонах недавно появившегося на российском рынке кроссовера Geely... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T10:54+0300

2024-11-15T10:54+0300

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россия

авторынок рф

geely

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал о сильных и слабых сторонах недавно появившегося на российском рынке кроссовера Geely Cityray.Так, согласно данным эксперта, автомобиль занял место между моделями Atlas и Coolray. Что касается преимуществ "Ситирея", то эта модель обладает удобным и просторным задним рядом, а также большим багажником. Кроме того, автомобиль оснащен турбомотором 1.5 мощностью 147 лошадиных сил, который, несмотря на внушительные габариты, подходит для "шустрой" езды. Среди плюсов аналитик также упоминает шесть подушек безопасности и наличие подогрева задних сидений.Тем не менее, в некоторых моментах Geely Cityray уступает своим предшественникам. К минусам Милешкин отнес высокий уровень шума в салоне, торможения медиасистемы и проблемы с подключением устройств по Bluetooth. Более того по его словам, автомобиль проигрывает в работе системы распознавания препятствий.

https://1prime.ru/20241107/geely-852661953.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок рф, geely