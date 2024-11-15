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Эксперты рассказали о плюсах и минусах автомобиля Geely Cityray - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали о плюсах и минусах автомобиля Geely Cityray
Эксперты рассказали о плюсах и минусах автомобиля Geely Cityray - 15.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о плюсах и минусах автомобиля Geely Cityray
Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал о сильных и слабых сторонах недавно появившегося на российском рынке кроссовера Geely... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T10:54+0300
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россия
авторынок рф
geely
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал о сильных и слабых сторонах недавно появившегося на российском рынке кроссовера Geely Cityray.Так, согласно данным эксперта, автомобиль занял место между моделями Atlas и Coolray. Что касается преимуществ "Ситирея", то эта модель обладает удобным и просторным задним рядом, а также большим багажником. Кроме того, автомобиль оснащен турбомотором 1.5 мощностью 147 лошадиных сил, который, несмотря на внушительные габариты, подходит для "шустрой" езды. Среди плюсов аналитик также упоминает шесть подушек безопасности и наличие подогрева задних сидений.Тем не менее, в некоторых моментах Geely Cityray уступает своим предшественникам. К минусам Милешкин отнес высокий уровень шума в салоне, торможения медиасистемы и проблемы с подключением устройств по Bluetooth. Более того по его словам, автомобиль проигрывает в работе системы распознавания препятствий.
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россия, авторынок рф, geely
РОССИЯ, авторынок РФ, Geely
10:54 15.11.2024
 
Эксперты рассказали о плюсах и минусах автомобиля Geely Cityray

Журнал "За рулем" рассказал о плюсах и минусах автомобиля Geely Cityray

© Фото : GeelyАвтомобиль Geely Cityray
Автомобиль Geely Cityray - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© Фото : Geely
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал о сильных и слабых сторонах недавно появившегося на российском рынке кроссовера Geely Cityray.
Так, согласно данным эксперта, автомобиль занял место между моделями Atlas и Coolray. Что касается преимуществ "Ситирея", то эта модель обладает удобным и просторным задним рядом, а также большим багажником.
Кроме того, автомобиль оснащен турбомотором 1.5 мощностью 147 лошадиных сил, который, несмотря на внушительные габариты, подходит для "шустрой" езды. Среди плюсов аналитик также упоминает шесть подушек безопасности и наличие подогрева задних сидений.
Тем не менее, в некоторых моментах Geely Cityray уступает своим предшественникам. К минусам Милешкин отнес высокий уровень шума в салоне, торможения медиасистемы и проблемы с подключением устройств по Bluetooth. Более того по его словам, автомобиль проигрывает в работе системы распознавания препятствий.
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РОССИЯавторынок РФGeely
 
 
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