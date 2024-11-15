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Почему генералы ВС США часто неадекватны? Ветеран армии решил объяснить - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Почему генералы ВС США часто неадекватны? Ветеран армии решил объяснить
Почему генералы ВС США часто неадекватны? Ветеран армии решил объяснить - 15.11.2024, ПРАЙМ
Почему генералы ВС США часто неадекватны? Ветеран армии решил объяснить
Высший командный состав Вооруженных силам США — в большей степени политики, чем военные люди. Их продвигают на генеральские должности сенаторы и прочие... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T19:37+0300
2024-11-15T19:37+0300
политика
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Высший командный состав Вооруженных силам США — в большей степени политики, чем военные люди. Их продвигают на генеральские должности сенаторы и прочие представители элиты Соединенных Штатов, заявил ветеран американской армии, майор в отставке Станислав Крапивник. Об этом рассказывает издание "Военное дело"."Американские "многозвездные" генералы — это политики, а не военные, - сказал Крапивник. - За 11 лет службы я знал всего двух "однозвездных" генералов... Это были действительные офицеры и поэтому выше одной звезды они подняться не смогли".По его словам, в период Второй мировой войны в 12-миллионной армии США было семь "четырехзвездных" генералов или адмиралов и один "пятизвездный" — Эйзенхауэр. Сегодня в армии Соединенных Штатов нет "пятизвездных" генералов, зато "четырехзвездных" - сорок четыре. И это при том, что сейчас в ВС США насчитывается не 12, а два миллиона человек.Часто, оставив службу, эти генералы занимают высокие должности на предприятиях военно-промышленного комплекса или на полном серьезе рассказывают в эфирах телекомпаний, что "у русских заканчиваются ракеты, а дальше они пойдут воевать мечами, копьями и лопатами"."И вот за это этим генералам в США платят огромные деньги", - резюмировал ветеран.
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ввс сша
Политика, ВВС США
19:37 15.11.2024
 
Почему генералы ВС США часто неадекватны? Ветеран армии решил объяснить

Ветеран ВС США Крапивник: командующие армией США — больше политики, чем военные

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseШтаб генерал армии США Марк А. Милли
Штаб генерал армии США Марк А. Милли - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Высший командный состав Вооруженных силам США — в большей степени политики, чем военные люди. Их продвигают на генеральские должности сенаторы и прочие представители элиты Соединенных Штатов, заявил ветеран американской армии, майор в отставке Станислав Крапивник. Об этом рассказывает издание "Военное дело".
"Американские "многозвездные" генералы — это политики, а не военные, - сказал Крапивник. - За 11 лет службы я знал всего двух "однозвездных" генералов... Это были действительные офицеры и поэтому выше одной звезды они подняться не смогли".
По его словам, в период Второй мировой войны в 12-миллионной армии США было семь "четырехзвездных" генералов или адмиралов и один "пятизвездный" — Эйзенхауэр. Сегодня в армии Соединенных Штатов нет "пятизвездных" генералов, зато "четырехзвездных" - сорок четыре. И это при том, что сейчас в ВС США насчитывается не 12, а два миллиона человек.
Часто, оставив службу, эти генералы занимают высокие должности на предприятиях военно-промышленного комплекса или на полном серьезе рассказывают в эфирах телекомпаний, что "у русских заканчиваются ракеты, а дальше они пойдут воевать мечами, копьями и лопатами".
Американский военный во время учений в Германии - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
"Абсолютная катастрофа". В США оценили состояние своей армии
12 ноября, 21:37
"И вот за это этим генералам в США платят огромные деньги", - резюмировал ветеран.
 
ПолитикаВВС США
 
 
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