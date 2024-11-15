https://1prime.ru/20241115/generaly-852857240.html

Почему генералы ВС США часто неадекватны? Ветеран армии решил объяснить

Почему генералы ВС США часто неадекватны? Ветеран армии решил объяснить - 15.11.2024, ПРАЙМ

Почему генералы ВС США часто неадекватны? Ветеран армии решил объяснить

Высший командный состав Вооруженных силам США — в большей степени политики, чем военные люди. Их продвигают на генеральские должности сенаторы и прочие... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T19:37+0300

2024-11-15T19:37+0300

2024-11-15T19:37+0300

политика

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Высший командный состав Вооруженных силам США — в большей степени политики, чем военные люди. Их продвигают на генеральские должности сенаторы и прочие представители элиты Соединенных Штатов, заявил ветеран американской армии, майор в отставке Станислав Крапивник. Об этом рассказывает издание "Военное дело"."Американские "многозвездные" генералы — это политики, а не военные, - сказал Крапивник. - За 11 лет службы я знал всего двух "однозвездных" генералов... Это были действительные офицеры и поэтому выше одной звезды они подняться не смогли".По его словам, в период Второй мировой войны в 12-миллионной армии США было семь "четырехзвездных" генералов или адмиралов и один "пятизвездный" — Эйзенхауэр. Сегодня в армии Соединенных Штатов нет "пятизвездных" генералов, зато "четырехзвездных" - сорок четыре. И это при том, что сейчас в ВС США насчитывается не 12, а два миллиона человек.Часто, оставив службу, эти генералы занимают высокие должности на предприятиях военно-промышленного комплекса или на полном серьезе рассказывают в эфирах телекомпаний, что "у русских заканчиваются ракеты, а дальше они пойдут воевать мечами, копьями и лопатами"."И вот за это этим генералам в США платят огромные деньги", - резюмировал ветеран.

https://1prime.ru/20241112/armiya-852778617.html

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ввс сша