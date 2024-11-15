https://1prime.ru/20241115/geopolitika-852849692.html

"Предложат большую конфету": как США попытаются нейтрализовать Россию

"Предложат большую конфету": как США попытаются нейтрализовать Россию - 15.11.2024, ПРАЙМ

"Предложат большую конфету": как США попытаются нейтрализовать Россию

После инаугурации, которая должна состояться 20 января 2025 года, избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попытается ослабить союзнические... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T15:54+0300

2024-11-15T15:54+0300

2024-11-15T15:54+0300

политика

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. После инаугурации, которая должна состояться 20 января 2025 года, избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попытается ослабить союзнические отношения России и Китая. Успешная реализация этой политики немыслима без перетягивания Москвы на сторону Вашингтона, а для этого, в свою очередь, Трамп будет вынужден предложить российскому руководству "большую конфету". Такое мнение в эфире телеканала "Красная линия" высказал военный эксперт, доктор военных наук, капитан 1 ранга в отставке Константин Сивков. Он уверен, что "такой конфеткой может быть только одно — передача России всей Украины в полном объеме".Этим жестом, по мнению Сивкова, Трамп может сразу убить даже не двух, а трех зайцев."Первое: победа России и взятие под контроль всей Украины серьезно ослабит глобалистские элиты в Европе, - говорит эксперт. - Второе: за счет этого все долги прежней Украины перед ЕС списываются, а Европа политически и экономически откатывается на еще более дальний план".И третье, как считает Сивков, это то обстоятельство, что в случае реализации трамповского плана Российской Федерации придется бросить все силы и ресурсы не на модернизацию своих вооруженных сил и развитие страны, а на восстановление разрушенной Украины. К тому же в комплекте с проблемными с точки зрения инфраструктуры территориями Россия еще и получит "промытое" русофобское население.Таким образом, в результате Россия получит не "конфету", а дестабилизирующий экономику и социально-политическую ситуацию фактор, заключает Сивков.

https://1prime.ru/20241114/peregovory-852829026.html

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сша, россия, украина, китай