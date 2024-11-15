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Госдолг США достиг нового исторического максимума - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Госдолг США достиг нового исторического максимума
Госдолг США достиг нового исторического максимума - 15.11.2024, ПРАЙМ
Госдолг США достиг нового исторического максимума
Американский государственный долг достиг исторического максимума в 36 триллионов долларов, следует из данных сервиса Us Debt Clock, который фиксирует рост... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T17:22+0300
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Американский государственный долг достиг исторического максимума в 36 триллионов долларов, следует из данных сервиса Us Debt Clock, который фиксирует рост заимствований в реальном времени.Как сообщает МВФ, уровень госдолга Соединенных Штатов к концу текущего года может достичь 121 процент от американского ВВП. Также, согласно прогнозам фонда, к 2029 году уровень государственных заимствований может перевалить за 131,7 процента от ВВП. Отмечается, что за время президентства Джо Байдена госдолг подскочил на 28 триллионов долларов.Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали накапливать государственный долг в два раза быстрее, чем раньше. Так, на конец января 2022 года государственная задолженность США составляла около 30 триллионов долларов. Еще пара триллионов была накоплена уже через восемь месяцев, а рекордными стали темпы наращивания 33 и 34 триллионов долларов (по три месяца).
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сша, минфин сша, госдолг
США, Минфин США, госдолг
17:22 15.11.2024 (обновлено: 17:23 15.11.2024)
 
Госдолг США достиг нового исторического максимума

Us Debt Clock: госдолг США перевалил за 36 триллионов долларов

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© AFP / Mladen Antonov
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Американский государственный долг достиг исторического максимума в 36 триллионов долларов, следует из данных сервиса Us Debt Clock, который фиксирует рост заимствований в реальном времени.
Как сообщает МВФ, уровень госдолга Соединенных Штатов к концу текущего года может достичь 121 процент от американского ВВП. Также, согласно прогнозам фонда, к 2029 году уровень государственных заимствований может перевалить за 131,7 процента от ВВП.
Отмечается, что за время президентства Джо Байдена госдолг подскочил на 28 триллионов долларов.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали накапливать государственный долг в два раза быстрее, чем раньше. Так, на конец января 2022 года государственная задолженность США составляла около 30 триллионов долларов. Еще пара триллионов была накоплена уже через восемь месяцев, а рекордными стали темпы наращивания 33 и 34 триллионов долларов (по три месяца).
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
США вдвое ускорили наращивание госдолга
7 ноября, 08:31
 
СШАМинфин СШАгосдолг
 
 
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