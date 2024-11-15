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В Банке России оценили рост интереса инвесторов к ИИС

В Банке России оценили рост интереса инвесторов к ИИС - 15.11.2024, ПРАЙМ

В Банке России оценили рост интереса инвесторов к ИИС

Интерес инвесторов к индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) третьего типа продолжает расти, по итогам прошлого квартала общее число ИИС в стране увеличилось | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T13:32+0300

2024-11-15T13:32+0300

2024-11-15T13:32+0300

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Интерес инвесторов к индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) третьего типа продолжает расти, по итогам прошлого квартала общее число ИИС в стране увеличилось на 32 тысячи, до 6 миллионов, сообщил ЦБ РФ. Индивидуальный инвестиционный счет - это специальный счет, средствами которого управляет брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда (ПИФа). От имени владельца счета они инвестируют средства в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты. "Интерес инвесторов к ИИС третьего типа продолжает постепенно расти. По итогам квартала общее число ИИС увеличилось на 32 тысячи, до 6 миллионов, что лишь немного ниже максимума четвертого квартала 2023 года", - говорится в документе Центробанка "Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов в третьем квартале 2024 года" "В сегментах брокерского обслуживания и доверительного управления (ДУ) сохранилась разнонаправленная динамика. В течение квартала клиенты брокеров открыли 147 тысяч новых ИИС и закрыли 91 тысячу ранее открытых счетов. В то же время количество ИИС в рамках ДУ продолжило сокращаться десятый квартал подряд. В целом инвесторы все реже закрывают ранее открытые ИИС и стали чаще оформлять новые счета", - сообщается там же. "Рост числа ИИС в течение квартала сопровождался существенным увеличением нетто-притока средств в этот инструмент — с 6 до 21 миллиарда рублей. Объем нетто-взносов на брокерские ИИС был рекордным с IV квартала 2022 года, в то время как в сегменте ДУ продолжился нетто-отток средств. Тем не менее объем активов на ИИС продолжил снижаться вследствие отрицательной переоценки стоимости ценных бумаг", - отмечает также ЦБ РФ. Средний размер брокерских ИИС почти не изменился и остался вблизи 82 тысячи рублей, при это часть счетов пробные, по данным отчетности некредитных финансовых организаций (НФО), по итогам квартала 71% брокерских ИИС оставались пустыми, еще у 6% счетов остаток средств не превышал 10 тысяч рублей. Средний размер брокерского ИИС НФО без учета пробных счетов составлял около 763 тысячи рублей (кварталом ранее — 732 тысячи).

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россия, иис, инвестиции