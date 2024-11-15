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Средняя цена красной икры в России превысила 8 тысяч рублей за килограмм - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Средняя цена красной икры в России превысила 8 тысяч рублей за килограмм
Средняя цена красной икры в России превысила 8 тысяч рублей за килограмм - 15.11.2024, ПРАЙМ
Средняя цена красной икры в России превысила 8 тысяч рублей за килограмм
Средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч, следует из данных Единой... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T16:37+0300
2024-11-15T16:45+0300
экономика
россия
икра
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В сентябре средняя цена находилась на уровне 6 955 рублей за килограмм. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в октябре заявляла, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в этом году ниже прошлогоднего, в том числе в связи с тем, что четные года традиционно являются "нерыбными" из-за слабой лососевой путины. Глава Росрыболовства Илья Шестаков прогнозировал, что вылов тихоокеанских лососей в России в этом году будет вдвое меньше прошлогоднего (609 тысяч тонн) и не превысит 250-260 тысяч тонн. В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказывал РИА Новости, что плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту, но поменяет "экономические координаты" в этом секторе, так как в ближайшие пять-семь лет не стоит ждать рекордных "красных путин". Соответственно, в ближайшие пять-семь лет не стоит ждать и снижения цен на красную икру в России, говорил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
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россия, икра
Экономика, РОССИЯ, икра
16:37 15.11.2024 (обновлено: 16:45 15.11.2024)
 
Средняя цена красной икры в России превысила 8 тысяч рублей за килограмм

ЕМИСС: средняя цена красной икры в России превысила 8 тысяч рублей за килограмм

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк" Продовольственная ярмарка во Владивостоке
Продовольственная ярмарка во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
В сентябре средняя цена находилась на уровне 6 955 рублей за килограмм.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут в октябре заявляла, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в этом году ниже прошлогоднего, в том числе в связи с тем, что четные года традиционно являются "нерыбными" из-за слабой лососевой путины. Глава Росрыболовства Илья Шестаков прогнозировал, что вылов тихоокеанских лососей в России в этом году будет вдвое меньше прошлогоднего (609 тысяч тонн) и не превысит 250-260 тысяч тонн.
В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказывал РИА Новости, что плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту, но поменяет "экономические координаты" в этом секторе, так как в ближайшие пять-семь лет не стоит ждать рекордных "красных путин". Соответственно, в ближайшие пять-семь лет не стоит ждать и снижения цен на красную икру в России, говорил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
Красная икра - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
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