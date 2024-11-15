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Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением
Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением - 15.11.2024, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением
Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу снижением, свидетельствуют данные торгов. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T20:50+0300
2024-11-15T20:50+0300
2024-11-15T20:50+0300
экономика
фондовые индексы европы
снижение
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу снижением, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,09% - до 8 063,61 пункта, французский CAC 40 - на 0,58%, до 7 269,63 пункта, немецкий DAX - на 0,27%, до 19 210,81 пункта. В пятницу была опубликована британская макростатистика. ВВП страны в третьем квартале, по предварительной оценке, вырос на 1% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями аналитиков. В квартальном выражении он поднялся на 0,1%, прогноз предполагал рост на 0,2%. Кроме того, объем промышленного производства Великобритании в сентябре снизился на 0,5% к августу, в то время как ожидалось увеличение значения на 0,1%. В годовом выражении показатель сократился сильнее прогноза - на 1,8%. Неделю европейские индексы также завершили в минусе: FTSE 100 сократился на 0,11%, CAC 40 – на 0,94%, DAX - на символические 0,02%.
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фондовые индексы европы, снижение
Экономика, фондовые индексы Европы, снижение
Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением
Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу снижением
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу снижением, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,09% - до 8 063,61 пункта, французский CAC 40 - на 0,58%, до 7 269,63 пункта, немецкий DAX - на 0,27%, до 19 210,81 пункта.
В пятницу была опубликована британская макростатистика. ВВП страны в третьем квартале, по предварительной оценке, вырос на 1% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями аналитиков. В квартальном выражении он поднялся на 0,1%, прогноз предполагал рост на 0,2%.
Кроме того, объем промышленного производства Великобритании в сентябре снизился на 0,5% к августу, в то время как ожидалось увеличение значения на 0,1%. В годовом выражении показатель сократился сильнее прогноза - на 1,8%.
Фондовые биржи Европы снизились после выхода макростатистики
Неделю европейские индексы также завершили в минусе: FTSE 100 сократился на 0,11%, CAC 40 – на 0,94%, DAX - на символические 0,02%.