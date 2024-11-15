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"Завод тут не при чем". Почему могут выстрелить цены на мясо индейки - 15.11.2024, ПРАЙМ
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"Завод тут не при чем". Почему могут выстрелить цены на мясо индейки
"Завод тут не при чем". Почему могут выстрелить цены на мясо индейки - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Завод тут не при чем". Почему могут выстрелить цены на мясо индейки
На фоне сообщений о временной остановке крупнейшего в России завода по производству индейки "Дамате" многие начали опасаться подорожания этого мяса. Насколько... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T02:02+0300
2024-11-15T02:02+0300
мясо индейки
минсельхоз
агропродукция
цены на мясо
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МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. На фоне сообщений о временной остановке крупнейшего в России завода по производству индейки "Дамате" многие начали опасаться подорожания этого мяса. Насколько верны такие прогнозы, агентству "Прайм" рассказал доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.По его словам, на стоимость мяса влияет не столько ситуация на одном предприятии, сколько фактор импорта – инкубационное яйцо, медикаменты, добавки к питанию, производственное оборудование закупаются за валюту. Следовательно, валютные курсы входят в стоимость продукции.Пока предпосылок к подорожанию нет нет, более того, по оценке Росстата, с начала года индейка даже подешевела на доли процента вопреки инфляции. Однако производство растет слабо – в текущем году оно прогнозируется на уровне 435 тысяч тонн, что на 3 процента больше, чем в 2023-м.К серьезному дефициту и скачку цен это привести не должно, поскольку индейка еще не достигла необходимой популярности среди населения, особенно городского. Однако есть вероятность, что до середины декабря производители будут сдерживать отгрузку мяса потребителям, чтобы не потерять доходы."Со временем у индейки есть все шансы встать наравне с любимой нашими гражданами курятиной, ведь это низкокалорийное легкоусвояемое мясо, подходящее и взрослым, и детям. Тем более, на фоне недостаточного производства в нашей стране говядины и роста цен на нее население будет переходить на более доступные белковые продукты. А осенью-зимой потребление белка традиционно растет", - говорит Белхароев.Чтобы не допустить скачка цен, необходимо наращивать производство, а для этого нужны меры государственной поддержки - льготное кредитование, налоговые и таможенные преференции, бесплатное подключение к энергетическим и водным ресурсам, частичные компенсации строительных затрат – особенно дорог, так как птицекомплексы возводятся на значительном удалении от населенных пунктов."Эти и иные меры помогут выстроить современную конкурентоспособную отрасль, которая после насыщения внутреннего рынка нарастит экспортный потенциал российских производителей", - заключил экономист.
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мясо индейки, минсельхоз, агропродукция, цены на мясо
мясо индейки, Минсельхоз, агропродукция, цены на мясо
02:02 15.11.2024
 
"Завод тут не при чем". Почему могут выстрелить цены на мясо индейки

Экономист Белхароев: цены на индейку зависят от курса валют и могут расти зимой

© Jason Reed %Индейка
%Индейка
© Jason Reed
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МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. На фоне сообщений о временной остановке крупнейшего в России завода по производству индейки "Дамате" многие начали опасаться подорожания этого мяса. Насколько верны такие прогнозы, агентству "Прайм" рассказал доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
По его словам, на стоимость мяса влияет не столько ситуация на одном предприятии, сколько фактор импорта – инкубационное яйцо, медикаменты, добавки к питанию, производственное оборудование закупаются за валюту. Следовательно, валютные курсы входят в стоимость продукции.
Пока предпосылок к подорожанию нет нет, более того, по оценке Росстата, с начала года индейка даже подешевела на доли процента вопреки инфляции. Однако производство растет слабо – в текущем году оно прогнозируется на уровне 435 тысяч тонн, что на 3 процента больше, чем в 2023-м.
К серьезному дефициту и скачку цен это привести не должно, поскольку индейка еще не достигла необходимой популярности среди населения, особенно городского. Однако есть вероятность, что до середины декабря производители будут сдерживать отгрузку мяса потребителям, чтобы не потерять доходы.
"Со временем у индейки есть все шансы встать наравне с любимой нашими гражданами курятиной, ведь это низкокалорийное легкоусвояемое мясо, подходящее и взрослым, и детям. Тем более, на фоне недостаточного производства в нашей стране говядины и роста цен на нее население будет переходить на более доступные белковые продукты. А осенью-зимой потребление белка традиционно растет", - говорит Белхароев.
Чтобы не допустить скачка цен, необходимо наращивать производство, а для этого нужны меры государственной поддержки - льготное кредитование, налоговые и таможенные преференции, бесплатное подключение к энергетическим и водным ресурсам, частичные компенсации строительных затрат – особенно дорог, так как птицекомплексы возводятся на значительном удалении от населенных пунктов.
"Эти и иные меры помогут выстроить современную конкурентоспособную отрасль, которая после насыщения внутреннего рынка нарастит экспортный потенциал российских производителей", - заключил экономист.
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